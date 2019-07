WTF - Arsenal : Quand Aubemayang compare Mesut Özil à Megan Rapinoe

Devenue très populaire partout dans le monde après sa réussie en et le titre décrochée en finale le 7 juillet dernier, Megan Rapinoe continue de faire parler d'elle en raison de ses nombreuses prises de position notamment contre son propre président, Donald Trump.

Désormais son visage est connu de tous et cela n'a pas échappé à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais s'est aperçu lors de la promotion du nouveau maillot extérieur d' que Mesut Özil ressemblait à la vedette américaine du football féminin, en raison de son nouveau look.

Avec les cheveux courts, une teinture et des lunettes, le champion du monde allemand se rapproche bien de Megan Rapinoe, de quoi provoquer l'enthousiasme chez Aubameyang qui n'a pas hésité à publier la comparaison sur son compte Instagram.

Mesut Ozil or Megan Rapinoe?



Pierre-Emerick Aubameyang has his say on Ozil's new haircut



Instagram: aubameyang97 pic.twitter.com/ahek4ePATb