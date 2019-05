WTF - Alexandre Lacazette a sa fiche personnelle sur le site du Barça

À la surprise générale, le nom d'Alexandre Lacazette est apparu ce mercredi sur le site officiel du FC Barcelone.

Alexandre Lacazette va-t-il quitter cet été pour s'engager en faveur du ? La rumeur d'un intérêt du club blaugrana envers l'international français a effectivement circulé il y a quelques temps, mais il n'y a eu aucune approche officielle en ce sens. L'intéressé a même personnellement nié tout contact. Pourtant, ce mercredi, quelle ne fut pas la surprise des suiveurs de l'équipe catalane en voyant le nom de l'ancien Lyonnais figurer parmi l'effectif du club qui est publié sur le site officiel.

La fiche du Gunner est, en effet, apparue comme par magie parmi tous les noms du groupe professionnel. De plus, le prestigieux numéro 9 lui a été associé. Celui qui est actuellement la possession de l'Uruguayen Luis Suarez.

Lacazette futur joueur du Barça ? Absolument pas. Du moins, il n'y a rien de concret qui le laisse supposer à l'heure actuelle. Si son nom est apparu sur le site des champions d' , ce n'était pas une erreur ou une annonce avant l'heure, mais simplement une farce.

D'autres légendes d'Arsenal ajoutées à l'effectif

En effet, le fcbarcelona.com a été la cible de hackers. Des personnes mal intentionnées ont pu avoir accès à l'interface d'administration du site. S'ils n'ont rien publié de choquant ou d'insultant, ils se sont amusés à ajouter des noms étrangers au club à l'effectif professionnel.

Leur identité et leur nationalité est bien sûr méconnue, mais on peut éventuellement deviner leur club fétiche. En plus du nom de Lacazette, ils ont intégré ceux de Nigel Winterburn et David Seaman, deux figures historiques d'Arsenal, au sein de l'équipe d'Ernesto Valverde. L'initiative a dû certainement beaucoup faire rire les fans de l'équipe londonienne. Beaucoup moins sûrement ceux du Barça et les responsables de la communication du club.