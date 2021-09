WTF - 48 matchs de suspension pour un joueur amateur !

Un joueur amateur, évoluant jusqu’ici en 9e division autrichienne, a pris 48 matchs de suspension après avoir cassé le nez d’un adversaire.

Raschid Arsanukaev va devoir faire une longue pause avec le football. Il y a moins de deux semaines, celui qui évoluait jusqu’ici en 9e division autrichienne, au sein du FC Viktoria 62 Bregenz, a écopé d’une suspension record de 48 matchs après avoir volontairement cassé le nez d’un adversaire.

"Je vais te montrer ce qui est vraiment punisssable"

La scène a eu lieu le 11 septembre, à l’occasion d’un match face au SPG Gofis-Satteins. Après avoir reçu un second carton jaune - synonyme d’expulsion - pour un coup de tête infligé à un adversaire, le Russe s’est approché de l’arbitre pour lui murmurer ces mots : "Je vais te montrer ce qui est vraiment punisssable". Et il n’a pas menti, avec un nouveau coup de boule qui a cette fois-ci occasionné une fracture nasale du joueur adverse.

La victime a dû passer sur le billard pour rafistoler son nez cassé, et elle devra ensuite passer sept semaines - au minimum - loin des terrains. Pour son assaillant, ce sera donc plus d’un an et demi. À condition qu’il puisse retrouver un club ensuite, car le FC Viktoria 62 Bregenz l’a logiquement viré.

L'article continue ci-dessous

Viré par son club, et bientôt devant les tribunaux ?

"Le FC Viktoria défend l’intégration, mais, bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer de tels incidents. Nous avons exclu Arsanukaev de notre club", s’est justifié le président. La Fédération locale, qui lui a infligé cette sanction maximale de 48 matchs, a également prévenu les clubs à proximité pour éviter qu’il ne puisse rejouer.

"Nous avons informé les associations environnantes de la suspension d'Arkanusaev et voulons empêcher qu'en tant que joueur nouvellement enregistré, il puisse contourner la suspension et rejouer", a confirmé le directeur général Horst Elsner.

La prochaine fois, Arsanukaev y réfléchira donc à deux fois avant de vouloir faire le dur sur le terrain. D’autant plus que l’affaire pourrait être portée devant les tribunaux. L’incident a été signalé à la police, et sa victime est en droit de porter plainte pour cette agression.