Partager Suivez GOAL sur Google

Le Wrexham de Phil Parkinson a subi deux défaites consécutives en championnat pour la première fois cette saison après s’être incliné 1-0 face à Sheffield United à Bramall Lane. L’attaquant Ben Brereton Diaz a inscrit son premier but de la saison en première période, permettant au Sheffield United de Chris Wilder, en regain de forme, de se mêler à la course aux barrages de Championship.

Publicité

Un but en première période scelle une victoire arrachée

Diaz a marqué de près à la demi-heure de jeu, prolongeant à trois matches la série d’invincibilité de United et lui offrant sa cinquième victoire de la saison en championnat. Ce résultat permet au club du Yorkshire du Sud de grimper à la 10e place, à un point seulement du top 6. À l’inverse, Wrexham reste 17e au classement après n’avoir cadré qu’un seul tir, dans les dernières secondes.

Les locaux profitent de leur domination initiale

Les locaux ont démarré fort. Jordan Ayew et Sydie Peck ont manqué leurs premières occasions, avant que le capitaine de Sheffield United, Japhet Tanganga, ne contre une frappe puissante de Lewis O’Brien pour Wrexham. United a ouvert le score à la 30e minute : le gardien Anthony Patterson a repoussé une frappe enroulée d’Ayew dans les pieds de Diaz, qui a conclu de près. Quelques instants plus tard, Wilder, l’entraîneur des locaux, s’est emporté lorsque Harrison Burrows n’a pas obtenu de penalty après une intervention du capitaine adverse Dom Hyam.

Les entrées de Sam Smith et Max Cleworth à la pause ont permis aux visiteurs de montrer un meilleur visage. L’ancien attaquant de Sheffield United Kieffer Moore a envoyé une tentative au-dessus de la barre, tandis que Ben Sheaf est intervenu in extremis pour stopper Ayew, qui avait récupéré une longue passe du gardien Michael Cooper. Peck a ensuite mis Patterson à l’épreuve dans le temps additionnel, avant qu’une tête sans puissance de Smith ne soit captée sans difficulté.

Depuis le début de la saison dernière, seul Blackburn Rovers (39) a perdu plus de points en Championship après avoir mené au score que United (34). La saison passée, ce dernier s’était aussi incliné deux fois face à Wrexham après avoir mené à chaque rencontre. Cette fois, le cinquième match de championnat sans encaisser de but de la saison a ravi Wilder, qui a déclaré à BBC Radio Sheffield : « Une victoire méritée. À mon avis, la meilleure équipe a gagné.

Publicité Publicité

« J’avais demandé à nos joueurs d’enflammer les supporters et je pense qu’ils l’ont fait par leur détermination et leur approche. J’ai trouvé que nous avions joué du très bon football. »

Related Topics

Les absences en attaque pénalisent les visiteurs gallois

À l’inverse, Wrexham a cruellement ressenti les absences de ses attaquants blessés Josh Windass, Nathan Broadhead et Callum O’Hare, terminant la rencontre avec un total de buts attendus (xG) de seulement 0,6. Depuis le début de la saison dernière en Championship, le taux de victoire du club gallois passe de 40,4 % à 27,3 % en l’absence de Windass, son meilleur buteur de la saison passée. Sa moyenne de points par match recule, elle, de 1,53 à 1,18 lorsqu’il ne joue pas.

Interrogé sur le début de match poussif de son équipe et son manque d’efficacité offensive, l’entraîneur Parkinson a déclaré à BBC Radio Wales : « Quelle que soit votre façon de jouer, c’est du onze contre onze. Il faut gagner ses duels individuels et prendre le dessus sur son adversaire direct. Je regarderai toujours ce que j’ai fait et la part de responsabilité qui est la mienne. Je suis l’entraîneur et elle est évidemment importante. Mais j’ai aussi dit aux joueurs que, pendant les 45 premières minutes, nous les avions fait passer pour une très bonne équipe.

Publicité

« Nous devons faire preuve d’une grande honnêteté et analyser chacun notre prestation pour être prêts, mercredi soir (contre Middlesbrough), à rivaliser avec une équipe de premier plan. »

Un défi face à Middlesbrough attend Wrexham, en difficulté

L’équipe de Parkinson doit rapidement trouver le moyen de se montrer plus dangereuse dans le dernier tiers du terrain avant son difficile rendez-vous de Championship, mercredi soir, face à Middlesbrough, en haut du classement. Pour mettre fin à sa série de deux défaites, elle devra se montrer bien plus tranchante en attaque alors que des attaquants clés restent indisponibles. De son côté, United cherchera à s’appuyer sur sa solidité défensive pour entrer dans les places qualificatives pour les barrages lors de son prochain match.