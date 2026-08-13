Wouter Goes s’est retrouvé à plusieurs reprises « tête contre tête » avec un coéquipier de longue date à l’AZ

Wouter Goes s’est confié dans le Cor Potcast sur ses habitudes à l’entraînement avec l’AZ. Le défenseur affirme qu’il en fait moins à ces moments-là qu’en match, mais reconnaît aussi qu’il y a eu quelques « accrochages » avec des (anciens) coéquipiers.

Goes provoque régulièrement de la frustration et de la colère chez ses adversaires, qui l’accusent de jouer de manière méchante. L’Amstellodamois de 22 ans reconnaît qu’il n’est pas opposé à ce genre de comportement, même s’il dit être une autre personne à l’entraînement.

« Non, à l’entraînement, je suis en réalité beaucoup plus calme. Si vous posez la question à mes coéquipiers, ils diront la même chose. À l’entraînement, je suis combatif, mais je ne marche pas directement sur les pieds de mes coéquipiers ou ce genre de choses. »

Certains coéquipiers lui demandaient justement de montrer aussi son jeu habituel à l’entraînement. « Avec (Lequincio, ndlr) Zeefuik, c’était toujours sympa à l’entraînement, parce qu’il voulait aussi que je le pousse. C’était toujours un beau duel. »

Zeefuik a été prêté à Heracles Almelo la saison dernière, et a retrouvé Goes lorsque le déplacement contre l’AZ était au programme. Les deux hommes se sont livré des duels très tendus et, après la rencontre, Zeefuik a refusé de serrer la main de Goes.

« Pour moi, un match est différent d’un entraînement », poursuit Goes. « Là, je vais encore lui accorder plus d’attention. Là, je ne le vois pas comme mon ami, non. Je le vois vraiment comme mon adversaire. Je ne vais donc pas le considérer comme un ami. »

Goes sait que ses adversaires directs sont souvent encore très émotifs après le coup de sifflet final. « Je pense que c’est aussi ce qui s’est passé avec Zeefuik. Qu’il s’est dit : mais qu’est-ce qui se passe, là ? On est simplement amis, non ? »

« Avec Mexx Meerdink, d’ailleurs, j’ai aussi eu beaucoup d’accrochages chez les jeunes. Il a toujours été très combatif. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de nous retrouver front contre front à l’entraînement. Lui aussi peut y aller quand il est vraiment remonté. »

« Je pense qu’ils en sont très contents », répond ensuite Goes à la question de savoir comment il pense que ses coéquipiers voient « cet aspect » de son jeu. « Mais contents que ce ne soit pas eux-mêmes. J’ai quand même le sentiment : il faut quelqu’un comme ça dans l’équipe. »

« Il faut quelqu’un de combatif », affirme Goes, à qui l’on demande enfin s’il a des regrets. « Je crois sincèrement que tout arrive pour une raison. J’ai aussi pu grandir grâce à tout ce que j’ai vécu. Donc, en réalité, je ne regrette rien », conclut Goes.

Le défenseur central a bien lancé sa saison avec la victoire dans le Johan Cruijff Schaal contre le PSV (0-4) et le succès 2-0 face à l’ADO Den Haag lors de la première journée d’Eredivisie. Les deux fois, il a disputé l’intégralité du match.