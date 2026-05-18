Wouter Goes se réjouit de l’évolution personnelle qu’il a connue cette saison, comme il l’a confié dans l’émission « Rondo » sur Ziggo Sport. Le défenseur de l’AZ a toutefois dû faire face à des propos très durs de la part des analystes télévisés.

« Il faudrait le suspendre cinq matchs, comme ça, il serait directement guéri. On en serait débarrassé. Ce comportement est simplement malsain, mec ! » : tels sont les propos sans filtre de Wesley Sneijder, extraits d’une compilation diffusée par Ziggo Sport.

À la vision de ces images, Goes affiche immédiatement un large sourire, convaincu d’avoir considérablement mûri. « Il y a eu une période où je me suis mis à croire que j’avais besoin de ces petits tics pour bien jouer. Mais quand on prend du recul, on se dit : est-ce que ça me correspond vraiment ? »

« Ces derniers mois, j’ai conservé mon agressivité tout en laissant de côté ces pitreries », poursuit Goes. « Le garçon sur le terrain est différent de celui qu’on voit en dehors. C’est un masque : on oublie les caméras et on se lance à fond dans la bataille, on vit l’instant présent. »

« Bien sûr, une fois l’action passée, on se demande : était-ce vraiment malin ? Mais, sur le moment, on n’y pense pas. Avec le recul, je suis content que cela soit arrivé, car cela m’a fait progresser dans ma carrière. Maintenant, je poursuis simplement sur ma lancée. »

Il révèle également travailler régulièrement avec un préparateur mental, ce qui, selon ses propres termes, lui procure davantage de sérénité avant et pendant les rencontres. Même si ses adversaires tentent encore de le provoquer, il s’efforce de rester lui-même. « On sait que les joueurs expérimentés viennent nous chercher, dans l’espoir que l’arbitre tombe dans le piège », conclut le défenseur.

« J'essaie simplement de prendre ça avec humour. Si on compare à la saison dernière et à la finale de la Coupe contre les Go Ahead Eagles… C'est vraiment ce dont je suis le plus fier cette saison », conclut Goes.

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