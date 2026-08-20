Wout Weghorst ne vient pas de vivre le meilleur match de sa carrière. L’attaquant du FC Twente a surtout semblé en difficulté avec lui-même contre le FK Qarabag, jeudi soir, selon Jeroen Kapteijns de De Telegraaf, et il a été remplacé après une heure de jeu.

Twente affrontait d’abord Qarabag dans cette double confrontation à domicile, au Grolsch Veste. Après une heure de jeu, les Tukkers étaient visiblement en difficulté, menés 0-1, et John van den Brom a tenté de changer les choses.

Alors que l’entraîneur avait auparavant encore affirmé que Vennegoor of Hesselink était son deuxième attaquant, il a fait entrer Sam Lammers après une heure de jeu.

L’attaquant, dont on estime à Enschede qu’il est traité de manière scandaleuse, a remplacé Wout Weghorst. Son entrée a été saluée par de vifs applaudissements, tandis que Weghorst a clairement quitté le terrain avec mécontentement.

« Wout Weghorst, une nouvelle fois en lutte avec lui-même, doit quitter le terrain. Un remplacement accueilli par de grands cris de joie au Grolsch Veste. Un moment très douloureux pour Weghorst », a ainsi déclaré Jeroen Kapteijns de De Telegraaf.