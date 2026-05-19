Le FC Twente poursuit ses efforts pour recruter l’attaquant de l’Ajax Wout Weghorst. C’est ce qu’a confirmé Jan Streuer, le directeur technique sortant, dans un entretien accordé à Voetbal International.

Interrogé sur l’éventualité de recruter l’avant-centre ajacide, l’expert de 75 ans répond : « Je considère que Wout est un joueur intéressant pour Twente ».

L’année écoulée à l’Ajax n’altère en rien son jugement : « Tout dépend aussi de ce qui se passe autour de lui. Quand l’équipe tourne bien, l’attaquant est mieux servi. Pour Weghorst, ça a été très irrégulier. Cette saison a été difficile pour lui. »

Il fait le point avec franchise : « L’intérêt de Twente pour Wout est bien réel, ce n’est un secret pour personne. On y travaille, oui. »

« On aimerait bien savoir une bonne fois pour toutes ce qu’il en est. Mais bon, c’est désormais à Erik de jouer. Je ne vais pas régner depuis ma tombe », conclut Streuer.

Son contrat avec l’Ajax arrivant à échéance, Twente peut recruter l’attaquant de 33 ans sans indemnité de transfert.

L’international néerlandais (51 sélections) a donc une nouvelle occasion de réaliser son « transfert de rêve ». Twente s’était déjà penché sur son cas avant son départ pour l’Ajax.