Wout Weghorst surprend tout le monde par son comportement après le but de Jorthy Mokio

La prestation de Wout Weghorst a attiré l’attention jeudi soir. L’attaquant a manqué deux occasions en or et a cédé sa place à Kasper Dolberg à l’heure de jeu, mais son rendement n’était pas le seul sujet de conversation après la rencontre.

En demi-finale des barrages pour une place en coupe d’Europe, l’Ajax s’est imposé 2-0 face au FC Groningen. Après l’annulation d’un but de Mika Godts pour hors-jeu, Davy Klaassen a ouvert le score de la tête quelques minutes plus tard.

En seconde période, l’Ajax a doublé la mise. Un centre venu du flanc a été repoussé de la tête, mais le ballon est revenu à Jorthy Mokio. Le milieu de terrain, sans hésiter, a déclenché une frappe puissante et placée : 2-0.

Les Ajacides ont exulté après le but libérateur de Mokio : Steven Berghuis a sauté sur le dos du Congolais tandis que Klaassen filait vers le public amstellodamois en fête.

Weghorst, lui, s’éloigne sans célébrer la réalisation de son coéquipier. Une séquence capturant sa réaction fait depuis le buzz sur Internet.



