Wout Weghorst signe un triplé fantastique en première période pour le FC Twente : « à la Zlatan »

Wout Weghorst a inscrit dimanche son premier triplé en Eredivisie. Il lui a fallu moins d’une mi-temps pour y parvenir face à Excelsior. À la pause, le consultant d’ESPN, Karim El Ahmadi, se dit très impressionné par Weghorst, mais aussi par Sondre Ørjasaeter, auteur de quatre (!) passes décisives durant cette première période.

Si Twente livre une démonstration, il le doit en partie à Nesto Groen. L’attaquant d’Excelsior a touché l’épaule de Robin Pröpper avec sa jambe levée très haut et a été directement expulsé par l’arbitre Erwin Blank.

Sept minutes plus tard, Twente a ouvert le score. Ørjasaeter a débordé son adversaire direct sur la gauche et adressé un centre d’une grande précision à Weghorst, qui a facilement pris le dessus sur Jan Plug pour marquer de la tête : 0-1. « Une belle action, on le voit rarement faire ça du pied gauche », analyse El Ahmadi à propos de l’ailier norvégien.

« Je pense que Weghorst est content et que cela a aussi été évoqué. Il montre que ses centres du gauche sont peut-être même meilleurs que ceux du droit ! » Le 0-2 a été d’une beauté exceptionnelle. Daan Rots a servi Weghorst, qui a trouvé Younes Taha d’une superbe talonnade. Weghorst a récupéré le ballon et l’a transmis en une touche à Ørjasaeter. Celui-ci a remis à Weghorst, qui avait poursuivi sa course, et l’a vu conclure cette magnifique action par un but.

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« Ce but était aussi fantastique », estime El Ahmadi. « La façon de jouer et de poursuivre sa course… On ne voit pas souvent ça chez Weghorst, mais c’était fantastique. Leur jeu et leurs déplacements sont assez variés. C’est un but magnifique. »

Quelques minutes plus tard, Weghorst a complété son triplé. L’attaquant a contrôlé à la manière de Bergkamp un centre de Ørjasaeter, de qui d’autre, avant de conclure avec conviction du droit au premier poteau. « À la Zlatan », juge El Ahmadi.

« C’était vraiment fantastique. Encore une passe décisive d’Ørjasaeter, Weghorst fait tout bien. On l’a aussi vu regarder, comme s’il se disait : "Tout rentre !" », poursuit El Ahmadi. Thomas van den Belt et Daan Rots ont également marqué pour Twente avant la pause. Le petit lob de Van den Belt, en particulier, était à encadrer.