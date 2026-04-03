Wout Weghorst semble devoir son 50e match international avec l'équipe nationale néerlandaise à un SMS bien particulier

Vendredi dernier, Wout Weghorst a été aligné comme remplaçant par le sélectionneur Ronald Koeman lors du match amical opposant les Pays-Bas à la Norvège (2-1). Cette entrée en jeu s'est déroulée de manière particulière, comme le révèle vendredi l'édition « Kick-Off » du journal De Telegraaf.

Weghorst fêtait en effet une étape importante, puisqu'il s'agissait de son cinquantième match international avec les Oranje. Spécialement pour l'occasion, l'imposant attaquant avait loué une loge au Johan Cruijff ArenA pour les personnes qui ont beaucoup compté pour lui au cours de sa carrière. Weghorst a prononcé quelques mots devant les invités après le match.

Le journaliste Steven Kooijman partage à ce sujet « une belle anecdote » dans le podcast. « Je me trouvais justement cette semaine dans le Grand Nord chez Joop Gall, un ami d’Erwin Koeman. Joop était l’entraîneur de Weghorst au FC Emmen. »

« Tous les anciens entraîneurs de Weghorst étaient là. Y compris ceux du TSG Hoffenheim, et j’en passe. Mais quand Koeman a fait entrer Brian Brobbey, ils se sont dit : ça ne va pas nous arriver. Et qu’a fait Gall à ce moment-là ? Il a pris son téléphone et a envoyé un message à Erwin Koeman. »

Kooijman poursuit : « Je ne sais pas si ça a aidé, mais juste avant la fin du match, Weghorst est quand même entré en jeu. Au grand soulagement de toute la loge. » L'équipe nationale néerlandaise s'est imposée 2-1 contre la Norvège après avoir été menée au score en début de match.

Quelques jours plus tard, Weghorst a de nouveau été utilisé comme remplaçant par Koeman, dans les dernières minutes du match contre l’Équateur (1-1) au Philips Stadion. L’attaquant de l’Ajax n’a pas réussi à aider les Oranje à remporter la victoire.

À 33 ans, Weghorst compte désormais 51 sélections à son actif. Au cours de cette série, il a inscrit quatorze buts. Weghorst saura fin mai s’il fait partie de la sélection définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde.