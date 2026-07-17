Wout Weghorst se montre très critique à l’égard des Oranje après une Coupe du monde décevante : « Il faut clairement que les choses changent. »

Dans un entretien accordé à Voetbal International, Wout Weghorst exprime sa déception au sujet de la Coupe du monde. L’attaquant, entré en jeu seulement une fois lors des quatre matchs des Pays-Bas, laisse entendre qu’il espérait un rôle plus important au sein de la sélection.

L’attaquant du FC Twente, encore sous le choc de l’élimination, avoue ne plus avoir regardé un seul match depuis : « J’ai hâte d’être lundi. » Il se montre critique envers la prestation des Oranje : « La déception domine, bien sûr. Nous n’avons pas su nous imposer et, tout au long de la Coupe du monde, nous n’avons pas montré ce que nous voulions montrer. Comparez cela à la Coupe du monde précédente et à la façon dont nous l’avions abordée. »

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Louis van Gaal dirigeait la sélection néerlandaise. Les Oranje avaient alors été éliminés en quarts de finale par l’Argentine (2-2, 3-4 aux tirs au but), mais, selon Weghorst, l’équipe faisait alors preuve de davantage de conviction. « À l’époque, nous avions une mission et nous la transmettions dans tout ce que nous faisions. Lors de cette Coupe du monde, cela semblait parfois différent », explique-t-il.

La séance de tirs au but contre le Maroc le hante toujours : « On est en Coupe du monde et on veut en tirer le meilleur parti avec une conviction totale. Mais encore une fois, ces tirs au but… C’était aussi un moment où il fallait prendre ses responsabilités sous pression », explique l’attaquant, qui a lui-même transformé sa tentative.

Selon lui, l’équipe a parfois manqué de personnalité. « Au final, nous n’en avons pas montré assez. C’est ce qui, pour moi, a fait défaut lors de cette Coupe du monde. Il faut clairement que les choses changent si l’on veut réussir », affirme le joueur originaire de Borne.

L’attaquant a depuis partagé son analyse avec les responsables de la KNVB. « On s’investit énormément pour cela. La réalité doit donc correspondre à nos convictions et à notre état d’esprit. Je pense qu’il est temps que nous prenions des mesures dans ce sens. Cela va sans doute susciter des réactions, mais c’est simplement ce que je pense. »

Malgré un temps de jeu très limité, l’attaquant est convaincu d’avoir prouvé sa valeur : entré pour une seule minute lors de la Coupe du monde 2026, il a délivré la passe décisive sur le but de Cody Gakpo et s’est montré décisif lors de la séance de tirs au but. « Je pense avoir démontré ma contribution, y compris lors des penaltys », conclut-il.