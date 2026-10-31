Wout Weghorst s’est exprimé sur la mentalité du FC Twente, qui fait beaucoup parler. L’attaquant supporte « mal » certains propos tenus récemment au sujet de son club, comme il l’explique dans un entretien accordé à Tubantia.

La semaine dernière, Twente a signé une belle victoire sur le terrain de l’AZ (0-2), mais celle-ci n’aura guère de valeur si l’équipe ne confirme pas ce week-end face à l’Excelsior. « Quand on regarde la culture du club, le FC Twente perd souvent au moment décisif. Nous devons en finir avec ça », déclarait encore la semaine dernière le directeur technique Erik ten Hag.

Weghorst trouve lui aussi gênant que Twente ait acquis cette réputation. « J’entends un peu trop souvent dire que nous perdons contre les clubs de la seconde moitié du classement. C’est quelque chose que je supporte mal. »

« Il ne doit même pas être envisageable que cela nous arrive encore. Si c’est arrivé par le passé, soit, mais c’est du passé. L’entraîneur nous l’a dit aussi. Nous nous concentrons sur le présent, sur aujourd’hui, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. »

Ce pessimisme l’énerve-t-il ? « Non, pas vraiment. C’est simplement que je n’aime pas ce genre de discours. Il faut veiller à rester concentré et prêt », explique Weghorst, qui revient sur la défaite à domicile contre le FC Utrecht (1-2), il y a deux semaines.

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« Quand on voit comment nous avons joué en première période… C’était tellement bien. J’étais donc vraiment furieux que nous ayons laissé filer le match de cette manière. Simplement parce que, pendant un quart d’heure, nous n’étions pas attentifs, pas concentrés sur ce pour quoi nous étions sur le terrain. »

« On peut faire des erreurs, ça fait partie du jeu, mais il faut toujours veiller à rester concentré à chaque seconde du match, à chaque instant, avec la volonté de gagner », conclut l’international néerlandais aux 53 sélections.