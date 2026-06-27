Wout Weghorst quitte officiellement l’Ajax et s’engage pour deux saisons avec son nouveau club

Wout Weghorst fait son retour au FC Twente, a annoncé samedi le club d'Enschede via ses canaux officiels. L'attaquant expérimenté arrive libre de tout transfert en provenance de l'Ajax et signe un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2028.

Âgé de 33 ans, l’international néerlandais, actuellement engagé en Coupe du monde avec les Oranje, s’est exprimé pour la première fois sur le site officiel du club.

« C’est un transfert particulier pour moi. Je suis très fier de porter le maillot du FC Twente dès la saison prochaine. En tant que jeune supporter, j’ai fêté les victoires en Coupe du FC Twente en 2001 et 2011 au stade De Kuip ; en 2010, j’étais sur l’Oude Markt lorsque le club a été sacré champion, et j’ai assisté, depuis les tribunes, à de nombreuses soirées européennes mémorables au stade De Grolsch Veste. »

« Ce sont tous des souvenirs inoubliables. Beaucoup de mes rêves de foot se sont déjà réalisés, mais il m’en restait un… Aujourd’hui, la boucle est bouclée. Dès la saison prochaine, je donnerai tout pour célébrer les succès avec le FC Twente, cette fois-ci non pas en tant que supporter, mais en tant que joueur », a déclaré Weghorst.

Erik ten Hag, le directeur technique qui a supervisé l’arrivée de Weghorst à Twente, s’est également exprimé. « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Wout Weghorst au FC Twente. Qui ne le serait pas lorsqu’un attaquant de l’équipe nationale néerlandaise, fort de plus de cinquante sélections, rejoint votre club ? Ce transfert est une aubaine. C’est un professionnel dans l’âme et l’exemple parfait de ce qu’un footballeur peut accomplir lorsqu’il est prêt à tout donner. »

Un joueur au palmarès aussi solide est généralement inabordable pour le FC Twente. Il a toujours fait preuve d’une volonté et d’une motivation exceptionnelles, et il déborde d’ambition. Fils de la région, Wout a très envie de réaliser de belles choses avec le FC Twente. Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle clé dans les futurs succès du FC Twente. Wout va nous apporter un vrai plus », conclut Ten Hag.

Ce transfert met fin à son contrat avec l’Ajax. En 65 matchs officiels, il a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives.