Kenneth Perez n’est toujours pas impressionné par Wout Weghorst. Lors du duel du tour préliminaire de la Ligue Europa face à Ferencváros, l’attaquant s’est immédiatement procuré une énorme occasion, mais il l’a lui-même gâchée.

Dès la troisième minute, un centre a été adressé à Weghorst, qui a reçu le ballon parfaitement dans les pieds. Mais son contrôle l’a trahi, permettant de contrer sa tentative.

« Quand on parle de bien savoir jouer au football, de jouer avec aisance… ce ballon que reçoit alors Wout Weghorst… », soupire Perez dans l’analyse de la mi-temps sur ESPN. « Oui, si ton contrôle n’est pas bon, alors ce n’est plus une occasion. »

« C’est vraiment une énorme occasion. Si ce contrôle est bon, court, alors tu peux enchaîner directement avec la finition. Mais non, là, son contrôle l’éloigne du ballon et les défenseurs peuvent immédiatement intervenir. »

Perez est donc profondément agacé par cette action. « Il parle tout le temps de mentalité et de ce genre de choses. Moi, je trouve ça plus important ! Que tu aies tout simplement un bon contrôle. Là, tu as le temps et tu la mets au fond. »

« Là, tu mènes tout simplement 1-0, tu te récompenses. Maintenant, tu vois tout basculer en seulement 10 minutes. De l’autre côté, le ballon finit au fond. »