Wout Weghorst s’était sans doute imaginé autrement ses débuts avec le FC Twente. L’attaquant de 33 ans a eu du mal à peser sur le jeu et s’est finalement incliné 1-2 face à Ferencváros au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa.

Après la rencontre, le joueur aux 53 sélections avec l’équipe des Pays-Bas s’est présenté au micro d’ESPN. Il y explique qu’il y a « assez de points d’appui », même si le résultat est évidemment insatisfaisant. Le but du 1-2 encaissé en fin de match y joue un rôle important.

« Oui, pour moi, il y avait faute ! », lance Weghorst lorsqu’il est interrogé sur le 1-2 de Ferencváros. Sur l’action qui amène ce but encaissé, l’attaquant estime avoir été retenu, mais l’arbitrage n’a pas voulu aller dans son sens, pas même lorsque Weghorst est venu demander des explications.

« J’ai dit à l’arbitre : vérifie, parce que c’est tout simplement une faute. Il tire clairement sur mon short. Au final, ça débouche sur un but, bien plus tard dans l’action évidemment, mais il m’a dit : non, il n’y a rien, ça a été vérifié et tout est bon. »

Weghorst n’était de toute façon pas satisfait de l’arbitre Damian Kos. « C’était difficile de communiquer avec lui, je dois l’avouer », souffle-t-il avec frustration.

En raison de ce résultat décevant, Weghorst a donc du mal à vraiment profiter de ses débuts avec Twente, même s’il apprécie l’ambiance à De Grolsch Veste. « Rien que l’entrée sur le terrain… Oui, c’était un beau moment. Le résultat est merdique, parce qu’on imagine un autre scénario, mais j’ai vraiment hâte de vivre cette saison. »

« Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet », poursuit Weghorst. « Maintenant, on y est. Je pense qu’on voit aussi ce que cela me fait. Je l’ai d’ailleurs dit suffisamment souvent. À partir de maintenant, parlons un peu moins et agissons un peu plus. Jouons un peu plus au football. On met les gaz. »