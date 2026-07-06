Wout Weghorst livre les coulisses de son transfert de l’Ajax au FC Twente

Wout Weghorst a pris les devants la saison dernière en contactant directement le FC Twente pour faciliter son transfert. C’est ce qu’il a confié aux médias officiels du club des Tukkers, se disant « ravi » que l’opération ait abouti.

Depuis le 1^(er) janvier, l’avant-centre, qui a récemment pris part à la Coupe du monde avec les Oranje, était libre de négocier avec d’autres clubs. Son contrat avec l’Ajax expirait en effet et ne serait pas prolongé. Weghorst n’avait qu’un objectif : retourner au FC Twente.

« Après un an et demi à l’Ajax, j’ai contacté Dominique (Scholten, ndlr) en lui disant : “Si on peut se revoir autour d’un café, même si je n’en bois pas, ce serait avec plaisir. Car malgré tout ce qui s’est passé et tout ce qui a été écrit, c’est toujours quelque chose que je souhaite vraiment.” C’est là que les premiers pas ont été franchis », raconte-t-il.

Pour Weghorst, les pièces du puzzle s’emboîtent alors parfaitement. « Erik ten Hag est revenu, et il y a un entraîneur (John van den Brom, ndlr) avec lequel j’ai déjà travaillé par le passé. Nous avons ensuite échangé avec les dirigeants ; les discussions ont été fluides, agréables et ambitieuses. C’est essentiel pour moi : en tant que joueur, je veux laisser une empreinte, réussir et remporter un titre. Dès ces échanges, j’ai senti que nous étions sur la même longueur d’onde, et ça fait du bien. »

Déjà pressenti à Twente durant l’été 2024, il avait finalement quitté Burnley pour rejoindre l’Ajax. Selon l’international néerlandais (53 sélections), le blocage était alors financier : « Twente n’arrivait pas à boucler le dossier ».

« À l’époque, j’avais encore une valeur marchande chez Burnley et je participais à l’Euro. Ce choix ne s’est donc jamais vraiment posé pour moi. J’ai trouvé cela dommage, mais tel est le football. Une belle opportunité s’est ensuite présentée aux Pays-Bas, ce dont j’étais ravi. J’ai toujours espéré rendre cela possible un jour. »

Weghorst s’engage donc finalement avec Twente, où il a signé un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2028. « Ça fait du bien ! Oui, ça a été très difficile. Je pourrais jouer les durs, mais au fond, c’est le club où j’ai passé beaucoup de temps, où je m’asseyais avec mes frères en tribune 306. Le stade est très spécial à ce titre. On y venait toujours de cette façon. Bien sûr, ces deux dernières années, l’ambiance était différente à chaque fois que j’y entrais. »