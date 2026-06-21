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Bart DHanis

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Wout Weghorst blesse un coéquipier de l’équipe nationale néerlandaise d’un tacle appuyé : la victime hurle de douleur

Pays-Bas

Lutsharel Geertruida s'est blessé dimanche lors de l'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise, selon les informations de Jeroen Kapteijns pour le journal De Telegraaf.

La défenseuse, qui a été prêtée à Sunderland ces six derniers mois, a été victime d’un « tacle appuyé » de Wout Weghorst et a dû renoncer aux sprints conclusifs de la séance.

Selon Kapteijns, la blessure n’est pas « très grave », même si Geertruida en souffrait visiblement.

Les deux joueurs n’ont pas encore disputé la moindre minute dans ce Mondial : ni face au Japon (2-2), ni contre la Suède (5-1), ils n’ont pas quitté le banc.

Convoqué in extremis pour remplacer l’autre blessé, Jurriën Timber, Geertruida n’a donc pas encore foulé la pelouse de ce Mondial.

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