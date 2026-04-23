Wout Weghorst aurait pu quitter l’Ajax l’hiver dernier pour rejoindre Benfica ou la Juventus, mais Jordi Cruijff s’est opposé au départ de l’attaquant de 33 ans. Selon Voetbal International, qui rapporte l’information jeudi, le Néerlandais pourrait tout de même partir à l’issue de la saison.

Son contrat à la Johan Cruijff ArenA expire en fin de saison, et son départ semble imminent, alors qu’il aurait déjà pu intervenir l’hiver dernier.

« Weghorst avait déjà reçu en janvier des offres concrètes de grands clubs européens, comme la Juventus et Benfica, mais Cruijff lui a clairement signifié qu’il ne devait pas partir », rapporte Lentin Goodijk, journaliste spécialisé dans le club.

Aujourd’hui encore, l’avant-centre suscite de l’intérêt à l’étranger. Selon le journaliste, cet attrait pourrait s’amplifier si le Néerlandais se distingue lors de la Coupe du monde.

« Il y a aussi le FC Twente, où Erik ten Hag supervise actuellement la politique sportive. Le club voit en Weghorst un joueur capable de renforcer encore davantage la culture de la performance », conclut le journaliste.

Recruté en 2024 pour un peu plus de 2 millions d’euros en provenance de Burnley, l’attaquant a disputé soixante matchs sous le maillot ajacide.

Il a inscrit dix-neuf buts et délivré cinq passes décisives. L’Ajax disputera encore quatre matchs avant l’expiration de son contrat.