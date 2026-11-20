Comment regarder Wolverhampton Wanderers - Charlton Athletic avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Championship - Journée 16 21 nov. 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers reçoit Charlton Athletic au Molineux Stadium en EFL Championship. L’équipe de Cesar Peixoto veut prolonger sa bonne dynamique face à un Charlton qui tente d’enrayer une série de mauvais résultats.

Wolves aborde la rencontre en bonne forme. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches de Championship et fait match nul lors des deux autres, sans connaître la défaite sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Wrexham, mais ses victoires précédentes face à Bristol City, Cardiff City et Watford témoignent de sa dynamique à Molineux.

La situation de Charlton est bien plus précaire. L’équipe de Nathan Jones n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Championship, pour quatre défaites, et a encaissé beaucoup de buts sur cette période. Sa victoire 2-1 contre Sheffield United lors de son dernier match lui a offert un peu de répit, mais les trois défaites consécutives qui l’avaient précédée, contre Watford, Norwich City et Middlesbrough, ont révélé de sérieuses faiblesses défensives.

Au classement de Championship, Wolves occupe la quatrième place et reste solidement engagé dans la course à la montée, tandis que Charlton pointe au 19e rang, profondément enfoncé dans la zone de relégation. L’écart entre les deux équipes au classement reflète la trajectoire opposée de leurs saisons jusqu’ici.

Sur le papier, cette rencontre compte davantage pour l’une des deux équipes, mais les matches de Championship suivent rarement la logique des dynamiques du moment. Charlton devra être à son meilleur niveau pour obtenir quelque chose à Molineux.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Wolverhampton Wanderers - Charlton Athletic en direct.

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