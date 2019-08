Wolverhampton - Manchester United : Streaming, diffusion TV, compo probable et avant-match

La deuxième journée de la Premier League s'achève ce lundi par une opposition entre Wolverhampton et Manchester United.

Après sa belle entrée en matière contre Chelsea le week-end dernier en ouverture du championnat, va chercher de confirmer ce lundi à l'occasion de son déplacement à Moulineux, l'antre de . La tâche des Red Devils ne s'annonce pas facile, contre une formation des Loups habituée à accrocher les gros bras du championnat.

Les Mancuniens visent tout de même les trois points. Histoire de confirmer leurs bons débuts, mais aussi pour rejoindre et en tête du classement. Les Gunners et les Reds sont les deux seules formations à avoir réussi le plein de points jusqu'ici.

Pour Wolverhampton, ce match est exaltant, mais ce n'est peut-être pas le plus important de la semaine. Dans quatre jours, les protégés de Nuno Espirito vont devoir défier lors du barrage aller de la . Et c'est un rendez-vous que Raul Jimenez et ses coéquipiers ne veulent rater pour rien au monde.

Match Wolverhampton-Manchester United Date Lundi 19 août 2019 Coup d'envoi 21h

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Wolverhampton est diffusé conjointement par les chaînes payantes Canal+ et RMC Sport.

Chaîne TV Streaming Canal+ RMC Sport 1 MyCanal RMC Access

Equipes & compos probables

Poste Le groupe des Wolves Gardiens Patricio, Ruddy, Sondergaard Défenseurs Bennett, Coady, Boly, Vallejo, Jonny, Kilman, Miranda Milieux de terrain Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre, Saiss, Traore, Jordao, Neto, Gibbs-White, Perry Attaquants Jota, Jimenez, Cutrone, Bonatini

N'ayant pas réussi à prendre le dessus sur Leicester lors de la 1e journée, Santo espère que le beau succès qui a suivi en C3 peut aider ses hommes à gagner et confiance et remporter aussi le premier succès en championnat aux dépens des Red Devils.

Après s'être qualifiés pour la Ligue Europa la saison dernière, les Wolves espèrent que des joueurs clés comme Diogo Jota pourront les renvoyer dans la course pour le top six cette année encore.

Le onze probable des Wolves : Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Jota, Jimenez.

Poste Le groupe de Manchester United Gardiens De Gea, Grant, Romero, Pereira Défenseurs Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Jones, Smalling, Rojo, Young, Dalot, Darmian, Tuanzebe Milieux de terrain Pogba, McTominay, Pereira, Fred, Mata, Matic, Garner, Gomes, Levitt, James Attaquants Lingard, Rashford, Martial, Chong, Greenwood

Ayant été largement satisfait du travail de ses troupes lors de son premier match du championnat avec ce magnifique triomphe contre (4-0) et vu qu'il n'a pas de blessures à déplorer, Solskjaer commencera probablement avec le même onze que celui de la semaine dernière.

L’avenir de Paul Pogba reste incertain alors que le continue de lui faire les yeux doux, mais le Français cherchera à confirmer son excellent rendement face aux Blues. Un rendement que Scott McTominay, son coéquipier, a grandement loué.

Le onze probable de Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Pogba, McTominay; Lingard, Pereira, Rashford; Martial.