Wolverhampton-Manchester City : Haaland s'offre encore un record en Premier League

Grâce à son but contre Wolverhampton, Erling Haaland s'offre un nouveau record en Premier League.

Mais où s'arrêtera Erling Haaland ? Arrivé cet été à Manchester City, l'attaquant empile tellement les buts qu'il est en train d'exploser pratiquement tous les records.

Après cinq journées, Haaland avait acquis le statut de recrue la plus prolifique de l'histoire de la Premier League.

Et ce samedi 17 septembre 2022, lors de la victoire 3-0 de Manchester City sur la pelouse de Wolverhampton (match comptant pour la 8e journée), Haaland a inscrit le deuxième but de son équipe et s'offre un nouveau record : il est premier joueur de l'histoire de la Premier League a marqué au moins un but lors de ses quatre premiers matches joués à l'extérieur.

Haaland s'est donc parfaitement acclimaté à la Premier League et preuve de son insatiable soif de buts, depuis son départ du Red Bull Salzbourg, en janvier 2020, il a marqué 100 buts en 99 matches toutes compétitions confondues !