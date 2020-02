Wolverhampton - Enzo Loiodice : "Je voulais voir autre chose"

Frustré par son temps de jeu, le prometteur milieu de terrain Enzo Loiodice a quitté le DFCO cet hiver. Fraîchement arrivé à pour sa première expérience à l'étranger, le joueur de 19 ans s'est confié dans les colonnes de France Football. L'occasion de justifier son choix.

"Je voulais voir autre chose. Cela faisait un peu plus d'un an que je stagnais de par mon faible temps de jeu. J'ai eu l'opportunité de signer ici, à Wolverhampton. C'est un grand club. Je voulais me confronter à cela, prendre un risque à 19 ans. Pouvoir le faire, c'est très bien pour ma carrière. Mes deux derniers coaches à (Antoine Kombouaré et Stéphane Jobard, ndlr) ne m'ont pas beaucoup fait confiance, ne m'ont pas beaucoup intégré à la rotation. C'est compliqué, frustrant. Mais j'ai toujours été travailleur et respectueux. J'ai fait de mon mieux. J'apprends aussi dans ces moments-là", a ainsi déclaré Enzo Loiodice, impressionné par ce changemet de dimension.

"J'ai eu cette opportunité en , c'est le top​"

"Ça change de Dijon ! C'était un club un peu plus modeste, et là je me retrouve en Angleterre, dans LE pays du football. Donc tout ce qui est infrastructures, façon de voir le football, c'est totalement différent. C'est une approche qui me convient très bien, très professionnelle, donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre."

Conscient de prendre un risque en traversant la Manche aussi jeune, le désormais ex-joueur du DFCO estime que cette trajectoire lui correspond. "Chacun son histoire et sa route, mais j'avais ce besoin de voir autre chose, et une autre façon de voir le foot. J'ai eu cette opportunité en Angleterre, c'est le top. Le meilleur endroit dans le monde pour le football. Donc aller là-bas à 19 ans, ce n'est que du plus. Pour progresser, pour s'enrichir personnellement et pour jouer... Wolverhampton a été le club qui a porté l'intérêt le plus fort. Quand on se sent désiré, que le club veut s'engager avec toi et vient te chercher, ça change les choses", a-t-il confié. À suivre...