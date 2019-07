Wolverhampton domine Manchester City et s’adjuge l’Asian Trophy

Les Loups de Wolverhampton ont créé la surprise en battant Man City en finale de la Premier League Asian Trophy. Un succès acquis aux tirs au but.

Les clubs de l’élite anglaise se réunissaient en Asie en cette période d’intersaison pour un tournoi amical et préparatoire pour la saison à venir. À la surprise générale, c’est qui en est sorti victorieux. L’équipe de Nuno Espirito a dominé le champion d’ ce samedi en finale.

Une performance exceptionnelle de Rui Patricio, le gardien champion d’Europe portugais, a permis aux Wolves de battre les Eastlands 3-2 aux tirs au but et s’adjuger donc ce trophée de la Asia Trophy.

Le gardien de but a sauvé trois des cinq pénalités de City et a effectué plusieurs arrêts salvateurs au cours des 90 minutes. Un travail énorme effectué, alors qu’il avait subi une profonde coupure au visage et qui a contraint à un arrêt de match de plusieurs minutes.

City avait dominé la première mi-temps et avait obtenu un penalty à la 20e minute après qu’Adama Traore eut commis une faute à Leroy Sane. Cependant, Raheem Sterling a envoyé le cuir au-dessus de la barre transversale.

Les Loups semblaient meilleurs en deuxième période, mais ne pouvaient pas forcer la décision, étirant la rencontre jusqu’à cette séance des tirs au but. L’exercice s’est achevé après que Patricio a détourné une tentative de Lukas Nmecha pour permettre aux Wolves de remporter la compétition avant leur premier match de qualification en la semaine prochaine.