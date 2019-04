Wolfsburg - Objectif Equipe de France pour Jérôme Roussillon

Performant si bien sous les couleurs du MHSC la saison dernière qu'avec Wolfsburg lors de cet exercice, Jérôme Roussillon espère atteindre les Bleus.

Au vue de ses prestations durant ses années passées dans le championnat de de sous les couleurs de , ce n'est une surprise pour personne que de voir le latéral gauche Jérôme Roussillon s'épanouir à merveille du côté de Wolfsburg, en .

Natif de Sarcelles, le joueur de 26 ans fait en effet forte impression Outre-Rhin, où il a déjà disputé pas moins de 30 rencontres toutes compétitions confondues. Avec les Wölfe, celui qui est un cauchemar aussi bien pour les attaquants adverses que pour les défenseurs de par sa pointe de vitesse surréaliste a tout simplement passé un cap. Arrivé à l'âge de la maturité, ce dernier n'a toutefois jamais porté les couleurs de l'Equipe de France.

L'article continue ci-dessous

"J’admire mes potes aujourd’hui avec l’envie d’y goûter également"

Néanmoins, force est de constater que le principal intéressé ne baisse pas les bras, lui qui garde les Bleus en ligne de mire, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé au média France Football ce samedi.



"Je ne revendique rien, mais je vous réponds que oui, c’est un objectif. J’ai connu toutes les catégories des équipes de France de jeunes avec la génération Pogba, Umtiti ou Areola. C’est tout naturellement que j’admire mes potes aujourd’hui avec l’envie d’y goûter également", a d'abord confié l'ancien joueur du MHSC.

"Mais cela passe par le travail, des paliers à franchir et c’est dans ce sens que j’ai choisi la avec l’objectif d’emmagasiner de l’expérience et de découvrir l’Europe au travers d’une participation en ou en Ligue des Champions", a ensuite ajouté Jérôme Roussillon, bien conscient de la nécessité de s'aguerrir au plus haut niveau européen pour réellement prétendre à une place de choix aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps.