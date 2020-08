Wolfsburg-Lyon : les réactions de Cascarino, Le Sommer, Renard et Aulas

Les joueuses de l'OL et le président du club, Jean-Michel Aulas étaient aux anges après la victoire en finale de la Ligue des champions.

Delphine Cascarino (joueuse du match) au micro de Canal + : « Vraiment beaucoup d'émotions de pouvoir gagner ce match. 5e de suite c'est vraiment incroyable. Depuis le début on est monté crescendo. On a rien lâché et c'est ce qui nous a permis de gagner ce match. »

Eugénie Le Sommer au micro de Canal +: « C'est que du bonheur. On en a pas marre de gagner. Il n'y a pas de lassitude. On a toujours envie de gagner. La joie est différente mais c'est toujours une saveur particulière de gagner. On peut penser que c'est juste un match de foot mais derrière il y a beaucoup de travail. Tout le monde nous voyait tomber mais l'OL est toujours en haut. »

Wendie Renard au micro de Canal +: « On savoure. C'est dur de gagner, de remporter cette coupe. On se bat chaque année pour ce trophée. Il est beau. C'est un peu exceptionnel. On veut laisser une trace. Maintenant il faut aller chercher la sixième pour battre ce record (n.d.l.r. du chez les hommes). On a eu le mérite d'ouvrir le score. Delphine a fait un gros match. Devant c'était pas mal. Même celles qui sont rentrées. Fallait se faire violence ce soir et on l'a fait. Je ne suis jamais rassasiée, vous pouvez compter sur moi pour la saison prochaine. »

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, au micro de Canal+ : « C'est légendaire il fallait chaque innover, se renouveler. Cet instinct de se remettre en cause à chaque fois, même si Wolfsburg était très fort, de réussir un match étonnant et on repart à avec une 5e Ligue des champions de suite et la 7e dans les bagages. Ça a été une saison difficile car il a fallu tenir compte du coronavirus et de l'arrêt le championnat. La force de l'équipe c'est d'avoir su se transcender malgré les absences. »

Sarah Bouhaddi au micro de Canal+ : « Oui c'est particulier. On a du mal à réaliser. Il n'y a personne qui nous rattrapera. C'était une compétition différente mais aujourd'hui on est là, on est heureuses. On nous compare avec le Real Madrid mais nous on fait notre chemin. On ne peut être que fier de ce qu'on réalise aujourd'hui. Quand on joue à Lyon on a envie de tout gagner. »