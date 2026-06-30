Wissa lance un défi à l'Angleterre avant leur affrontement historique en Coupe du monde : l'heure est venue de faire ses preuves

Yuan Wisa aborde avec enthousiasme le défi de croiser l’une des meilleures nations du football mondial : la République démocratique du Congo défiera l’Angleterre lors d’un choc historique de la Coupe du monde 2026.

L’équipe dirigée par Thomas Tuchel entamera les phases à élimination directe par un match décisif en seizièmes de finale contre les « Panthers », dans le centre-ville d’Atlanta.

La RDC dispute seulement sa deuxième Coupe du monde et aborde son tout premier match à élimination directe, ayant décroché la troisième place de son groupe grâce à une victoire 3-1 samedi face à l’Ouzbékistan, après avoir été menée au score.

« Le match contre l’Angleterre sera différent », a déclaré Wissa, l’attaquant de Newcastle dont le doublé a permis d’assurer la qualification. « Ce sera un match difficile, difficile, extrêmement difficile contre des joueurs de haut niveau et un adversaire d’élite. »

Il a ajouté : « Nous devons prendre du plaisir à disputer ce genre de matchs. Nous méritons d’affronter l’Angleterre, l’une des meilleures équipes du monde, et j’ai donc hâte de voir ce qui nous attend. »

Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe et Nowa Sadiki figurent parmi les visages familiers de la sélection congolaise, dont l’attaque est emmenée par Wissa.

Le joueur de 29 ans aborde la Coupe du monde avec l’envie de prouver sa valeur, après une première saison à Newcastle perturbée par les blessures et marquée par un bilan statistique modeste (trois buts toutes compétitions confondues), suite à son arrivée estivale en provenance de Brentford pour 55 millions de livres sterling (72,9 millions de dollars).

Wissa s’est blessé au genou lors d’un match international avant même d’avoir touché le ballon avec son club, pour lequel il n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues.

Le joueur est déterminé à prouver que sa première saison décevante à Tyneside n’était qu’un simple passage à vide.

« Je suis sans doute le plus fier dans cette pièce, car le parcours n’a pas été facile. C’était une blessure grave. Quand on veut revenir trop tôt pour reprendre le train en marche, ça ne marche pas », explique-t-il.

Il a ajouté : « Je n’ai pas montré le meilleur de moi-même à Newcastle, mais je savais que mon heure viendrait pour prouver mes capacités… Et ce moment, c’est maintenant. »

« Je veux juste prouver à tout le monde que je suis en pleine possession de mes moyens, physiquement et mentalement, et c’est pourquoi je suis fier de montrer que je suis un bon joueur contre l’Ouzbékistan », ajoute-t-il.

Il conclut : « Je sais jouer au football, surtout quand je suis en forme : la tête est claire, et le reste suit naturellement. »