Wim Kieft voit un joueur s’épanouir pleinement après son départ de l’Ajax

Wim Kieft s’est montré étonnamment positif au sujet de Wout Weghorst lundi dans le podcast KieftJansenEgmondGijp. Il estime qu’un poids est tombé des épaules de l’attaquant depuis qu’il a quitté l’Ajax pour le FC Twente.

Kieft a vu Weghorst marquer de belle manière dimanche contre le FC Groningue, ce qui a finalement permis au FC Twente de prendre un point dans le grand nord. « Il a vraiment très bien joué », tel est le constat un jour plus tard.

« On finit quand même par regarder Wout Weghorst autrement », poursuit Kieft dans son intervention sur l’attaquant très commenté des Tukkers. « Si vous le mettez à l’Ajax. Et on sait que l’Ajax est nul depuis déjà cinq ans, avec tout le respect que je lui dois. Là-bas, l’attaquant doit être presque aussi bon que Van Basten. Mais en réalité, personne ne l’est. »

« Et puis tu vois Weghorst contrôler un ballon. Et tout ce côté raide. Mais il joue maintenant à Twente, et ton regard change complètement. Il est bien plus à sa place là-bas », Weghorst semble s’être épanoui depuis son arrivée à Enschede. « Et puis, bien sûr, ça aide aussi de ne pas être remplacé à chaque match. C’est ce qu’ils faisaient tout le temps à l’Ajax, non ? Après, ils remettaient Dolberg, puis encore untel ou untel. »

« Donc il est vraiment bien là-bas. Et ces footballeurs sont les mêmes partout. Ils se disent : quel garçon étrange, quand même. Mais si de temps en temps il en met un. Et puis, ce n’est pas sympa aussi d’en avoir un dans ton vestiaire qui est un peu bizarre ? C’est quand même savoureux au quotidien, non ? », demande Kieft à ses collègues du podcast.

Weghorst a marqué peu avant la pause contre le FC Groningue, qui avait effacé son retard initial face à Twente. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2 après une rencontre captivante.

Twente recevra Telstar mercredi, après que ce dernier a arraché un point in extremis contre le SC Cambuur. Trois jours plus tard, ce sera au tour de l’ADO La Haye, mal parti, de se rendre à la Grolsch Veste.