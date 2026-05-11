Wim Kieft se montre très critique envers un joueur de l’Ajax et assène : « Quelqu’un doit le remettre à sa place sur le terrain ! »

Dimanche soir, sur le plateau de « Studio Voetbal », Wim Kieft a pointé du doigt le positionnement de Mika Godts lors de la rencontre entre l’Ajax et le FC Utrecht (1-2). Selon l’ancien buteur, l’attaquant ajacide a trop « papillonné » sur la pelouse au lieu de rester dans sa zone.

Dimanche après-midi, tout a mal tourné pour l’Ajax dans son propre stade, le Johan Cruijff ArenA. Les Amstellodamois ont concédé l’ouverture du score à la 80e minute, avant d’égaliser deux minutes plus tard par Wout Weghorst.

Après une occasion manquée par Rayane Bounida qui aurait pu faire 2-1, la victoire est tombée dans les dernières secondes à l’autre bout du terrain : Mike van der Hoorn a repris de la tête un corner pour offrir la victoire aux siens.

Après la rencontre, Kieft a critiqué les performances de Godts, pourtant souvent brillant sous le maillot ajacide : « Il était partout, sauf à la position où il a fait ses preuves, c’est-à-dire sur le côté gauche », a déclaré l’ancien international néerlandais.

« Si c’était une idée de l’entraîneur, c’était une très mauvaise idée. Ou alors c’était une idée de Godts lui-même, parce que ça marche bien ces derniers temps. Dans ce cas, quelqu’un doit le corriger, mais l’Ajax n’a personne dans son effectif pour le faire », poursuit-il.

« Soit il manque de discipline pour rester à son poste, soit l’entraîneur a commis une erreur. C’est un bon joueur, bien meilleur que le reste de l’effectif d’Ajax et même de Feyenoord, mais il est difficile de prédire son niveau à l’étranger », conclut Kieft.