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Wim Kieft a apprécié la prestation de Jorthy Mokio lors d’Ajax - ADO Den Haag (3-0), dimanche après-midi. Il l’a confié dans NOS Studio Sport.

Les Amstellodamois ont passé un après-midi sans difficulté à la Johan Cruijff ArenA, où ils ont facilement écarté l’ADO. Le score était déjà de 3-0 avant la pause et, Matteo Waem ayant été expulsé, l’ADO n’a plus du tout été en mesure de réagir en seconde période.

Pour Kieft, Mokio a clairement été le meilleur joueur de l’Ajax. Le jeune Congolais a inscrit le but du 2-0, mais a aussi multiplié les superbes passes. Il a été remplacé à dix minutes de la fin après avoir subi un tacle appuyé de Sekou Sylla. Au vu du choc et de sa sortie attristante, sa blessure semble sérieuse.

« Malheureusement, cela s’est mal terminé, mais il a vraiment très bien joué, surtout en première période », estime Kieft. « Bien sûr, il y a aussi des espaces dans un tel match, mais il faisait tout rapidement, avec de bonnes prises de balle… »

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Des images de la prestation étincelante de Mokio sont ensuite diffusées. Kieft est particulièrement impressionné par les progrès réalisés ces dernières semaines par le joueur de l’Ajax.

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« Et il fait preuve de beaucoup plus de calme avec le ballon que lors des matches précédents », constate Kieft à propos des progrès du milieu de terrain de dix-huit ans. « Toutes ses passes sont parfaitement dosées. Elles arrivent exactement à la bonne vitesse pour permettre au destinataire de poursuivre sa course. Il est en train de devenir une révélation. »

« Ce garçon fait bonne impression. Il a des qualités. Il est puissant, rapide, agile. Au début, il jouait encore de manière très désordonnée, mais maintenant, il répond présent. Cette blessure est évidemment terrible. »

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Si la gravité exacte de la blessure de Mokio n’est pas encore connue, l’entraîneur Míchel Sánchez a déjà indiqué après la rencontre qu’elle était « très sérieuse » et constituait « une source d’inquiétude ».

Le week-end prochain, l’Ajax disputera un match extrêmement important en Eredivisie. Il affrontera le Feyenoord lors du Klassieker, à De Kuip.