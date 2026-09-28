Wim Kieft n’est pas un grand admirateur de Jürgen Klopp, comme il l’a montré lundi dans Rondo sur Ziggo Sport. L’analyste a été agacé, pendant Pays-Bas - Allemagne jeudi dernier, par le comportement excessif du sélectionneur allemand.

« Il est un peu en train de devenir un clown, non ? », lance un Kieft stupéfait dans le talk-show. « Les joueurs ont déjà un peu peur. Ils se disent : le voilà qui revient. Je trouve que c’est un peu trop. »

Le présentateur Wytse van der Goot demande à Kieft si ce que fait Klopp le long de la touche est faux. « Oui. Tu crois vraiment qu’on a envie d’aller enlacer 22 personnes ? Moi, je n’ai pas besoin de tout ça, tu sais », tranche Kieft au sujet du sélectionneur de l’Allemagne.

« C’est facile de le résumer à ça. Parce que Klopp a quand même accompli de grandes choses. Mais tout cela, c’est du théâtre, tu sais. Et ce Xavi, c’est l’opposé. Pas de manières. Et Klopp en fait trop », soupire le très critique Kieft.

Ruud Gullit enchaîne : « C’est aussi un peu néerlandais. Fais simplement normalement. Quand tu regardes d’autres entraîneurs qui s’emportent. On dit alors : il a de la passion. Cela dépend de l’endroit où tu le dis. »

Klopp connaît un début de mandat décevant comme sélectionneur. L’Allemagne a laissé échapper deux points dans les tout derniers instants contre les Pays-Bas (1-1) et a subi une humiliante défaite 0-1 contre la Grèce.

Bastian Schweinsteiger, entre autres, s’inquiète de l’équipe d’Allemagne. Le champion du monde 2014 estime que la génération actuelle est bien inférieure aux équipes à succès du passé.