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Wim Kieft ne comprend pas les choix de l’Ajax et livre déjà des recommandations pressantes pour la saison prochaine

Ajax
W. Kieft
K. Dolberg
W. Weghorst
B. Brobbey

Wim Kieft critique la politique de transferts de l’Ajax ces dernières années. Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », l’ancien attaquant recommande aux Amstellodamois de miser sur un seul avant-centre la saison prochaine.

Le débat s’ouvre toutefois sur la politique de transferts de Liverpool. René van der Gijp cite une déclaration de la légende des Reds, Steven Gerrard, qui a critiqué cet été le recrutement d’Alexander Isak et d’Hugo Ekitiké par le club anglais, estimant que cela envoyait un signal totalement erroné.

Kieft approuve et transpose l’argument à l’Ajax : « Je n’ai pas compris non plus ce que l’Ajax a fait ces dernières années. On recrute Weghorst alors qu’on a déjà Brobbey, puis Brobbey part et on fait revenir Dolberg. »

Pour un avant-centre, ce turn-over permanent n’est pas idéal, insiste Kieft : « Une semaine, tu joues ; la suivante, c’est l’autre. Un attaquant veut juste être le meilleur buteur des Pays-Bas. »

Son conseil est donc clair : un bon attaquant doit toujours exiger des garanties à l’avance. « Je m’assurerais toujours de connaître l’entraîneur et de savoir que je vais jouer là-bas. Si Haaland est là aussi, je ne me ferai pas d’illusions sur le fait de devenir l’attaquant titulaire. »

Il enfonce le clou en taclant l’ancien coach Francesco Farioli : « À quoi sert un entraîneur qui te fait sortir vingt ou vingt-cinq minutes avant la fin du match pour gérer tes efforts ? C’est tout bonnement inacceptable », assène-t-il.

La position de numéro 9 à l’Ajax demeure incertaine pour la saison prochaine : Weghorst pourrait partir, tandis que l’avenir de Dolberg à Amsterdam n’est pas encore assuré.

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