Wim Kieft critique la politique de transferts de l’Ajax ces dernières années. Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », l’ancien attaquant recommande aux Amstellodamois de miser sur un seul avant-centre la saison prochaine.

Le débat s’ouvre toutefois sur la politique de transferts de Liverpool. René van der Gijp cite une déclaration de la légende des Reds, Steven Gerrard, qui a critiqué cet été le recrutement d’Alexander Isak et d’Hugo Ekitiké par le club anglais, estimant que cela envoyait un signal totalement erroné.

Kieft approuve et transpose l’argument à l’Ajax : « Je n’ai pas compris non plus ce que l’Ajax a fait ces dernières années. On recrute Weghorst alors qu’on a déjà Brobbey, puis Brobbey part et on fait revenir Dolberg. »

Pour un avant-centre, ce turn-over permanent n’est pas idéal, insiste Kieft : « Une semaine, tu joues ; la suivante, c’est l’autre. Un attaquant veut juste être le meilleur buteur des Pays-Bas. »

Son conseil est donc clair : un bon attaquant doit toujours exiger des garanties à l’avance. « Je m’assurerais toujours de connaître l’entraîneur et de savoir que je vais jouer là-bas. Si Haaland est là aussi, je ne me ferai pas d’illusions sur le fait de devenir l’attaquant titulaire. »

Il enfonce le clou en taclant l’ancien coach Francesco Farioli : « À quoi sert un entraîneur qui te fait sortir vingt ou vingt-cinq minutes avant la fin du match pour gérer tes efforts ? C’est tout bonnement inacceptable », assène-t-il.

La position de numéro 9 à l’Ajax demeure incertaine pour la saison prochaine : Weghorst pourrait partir, tandis que l’avenir de Dolberg à Amsterdam n’est pas encore assuré.