Wim Kieft ne comprend pas l’Ajax et livre déjà des recommandations urgentes pour la saison prochaine

Wim Kieft critique la politique de transferts de l’Ajax ces dernières années. Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », l’ancien attaquant recommande aux Amstellodamois de miser sur un seul avant-centre la saison prochaine.

Le débat s’ouvre toutefois sur la politique de transferts de Liverpool. René van der Gijp cite une déclaration de la légende du club Steven Gerrard, qui a récemment critiqué le recrutement estival des Reds, notamment les arrivées d’Alexander Isak et d’Hugo Ekitiké. Selon l’ancien milieu de terrain, ce choix envoie un signal totalement erroné.

Kieft approuve et transpose l’argument à l’Ajax : « Je n’ai pas compris non plus ce que l’Ajax a fait ces dernières années. On recrute Weghorst alors qu’on a déjà Brobbey, puis Brobbey part et on fait revenir Dolberg », constate-t-il.

Pour un avant-centre, ce n’est pas une situation agréable, souligne Kieft. « Une semaine, c’est toi qui joues, la semaine d’après, c’est l’autre. Un attaquant veut simplement devenir le meilleur buteur des Pays-Bas. »

Son conseil est donc clair : un avant-centre doit toujours exiger des garanties à l’avance dans un grand club. « Je m’assurerais toujours de connaître l’entraîneur et de savoir que je vais jouer là-bas. Si Haaland est là aussi, je ne me ferai pas d’illusions sur le fait de devenir l’attaquant titulaire. »

L’ancien entraîneur Francesco Farioli en prend aussi pour son grade : « À quoi sert un coach qui te fait sortir vingt ou vingt-cinq minutes avant la fin du match pour gérer tes efforts ? C’est tout bonnement inacceptable », assène-t-il.

La position de numéro 9 à l’Ajax demeure incertaine pour la saison prochaine : Weghorst pourrait partir, tandis que l’avenir de Dolberg à Amsterdam n’est pas encore assuré.