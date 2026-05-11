La saison médiocre de l'Ajax a touché un nouveau point bas dimanche. À domicile, le club ajacide s'est incliné 1-2 face au FC Utrecht, un revers qui l'a fait dégringoler à la cinquième place du classement. Dans l'émission « NOS Studio Voetbal », l'attaquant amstellodamois Kasper Dolberg est sous les projecteurs.

Wim Kieft ne cache pas sa frustration à l’égard du Danois : « On vante les qualités de Dolberg, mais une semaine on se régale, et la suivante on se dit : “Allez mec, c’est quoi ce manque d’impact ?” » Une semaine plus tôt, après le match contre le PSV, l’attaquant amstellodamois récoltait encore des éloges.

Pierre van Hooijdonk adopte un ton plus nuancé, mais sa conclusion n’en est pas moins critique. « Je trouve que c’est un bon attaquant. Mais en toute honnêteté : les chiffres ne le disent pas vraiment. » Et ces chiffres ne mentent effectivement pas. Au cours de la saison actuelle de l’Eredivisie, Dolberg n’affiche que trois buts et trois passes décisives en 1 083 minutes de jeu.

Malgré tout, Van Hooijdonk refuse de l’écarter totalement : « Je garde en tête l’image de Dolberg lors de sa première période à l’Ajax. À l’époque, je le trouvais fantastique. » Lors de cet exercice 2016/17, il s’était révélé précieux, mais il a ensuite connu des périodes plus ternes, comme en 2017/18, où il n’a inscrit que six buts en 23 rencontres.

Theo Janssen reconnaît les qualités de l’attaquant – puissance, technique, contrôle de balle, capacité à se démarquer et frappe précise – mais il nuance aussitôt : « Il ne se met pas vraiment en avant. Quand tout va bien, il suit le mouvement ; mais quand ça va moins bien, on ne le voit pas non plus. »

Dimanche après-midi, García a effectué son premier changement à l’heure de jeu en faisant entrer Wout Weghorst à la place de Dolberg. L’attaquant pensait avoir arraché un point pour les Amstellodamois en toute fin de rencontre. Mais un but tardif du défenseur d’Utrecht Mike van der Hoorn a finalement brisé les espoirs de l’Ajax.

Au terme de cette rencontre, l’Ajax glisse à une décevante cinquième place et pourrait être contraint de passer par les barrages. À une journée de la fin, la qualification directe pour les compétitions européennes n’est plus garantie.