Wim Kieft espère que Neymar (34 ans) brillera une dernière fois lors de la prochaine Coupe du monde. L'invité régulier de l'émission « KieftJansenEgmondGijp » sait en effet que l'attaquant brésilien a souvent du mal à se défaire de son image de joueur particulièrement sujet aux blessures.

« J’espère le voir en pleine forme, capable de briller », déclare Kieft dans le podcast de jeudi, à quelques semaines de l’entrée en lice du Brésil face au Maroc.

« Car il restera dans l’histoire comme un râleur, un pleurnichard et un simulateur qui en faisait trop. Mais les gens oublient qu’il a brillé au FC Barcelone », rappelle Kieft en évoquant les heures de gloire de l’attaquant en Espagne.

René van der Gijp enfonce le clou : « Quand on revoit ses images au Brésil, à Santos, on se souvient de son explosivité. Il pesait dix kilos de moins et était fulgurant. »

Le sélectionneur Carlo Ancelotti l’a néanmoins convoqué pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui marquera sa quatrième participation après 2014, 2018 et 2022.

L’attaquant de Santos, souvent critiqué pour ses simulations, est actuellement victime d’une blessure au mollet, ce qui suscite des interrogations à deux semaines du match contre le Maroc, programmé le 14 juin. Le médecin de la Seleção, Rodrigo Zogaib, a tenté de dissiper les craintes au micro de O Globo.

« Neymar sera presque ou totalement remis en forme lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale », a déclaré le médecin du sport. La sélection brésilienne entamera sa préparation pour la Coupe du monde le 27 mai par une séance d’entraînement.