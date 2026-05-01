Wim Kieft estime que l’intervention de {nom de l’intervenant} a « sans doute permis de sauver la carrière d’entraîneur de Robin van Persie »

Dans sa chronique publiée dans De Telegraaf, Wim Kieft affirme que la carrière de Robin van Persie a peut-être été sauvée par Dick Advocaat.

Sous la direction de l’ancien international, les Rotterdamois ont été éliminés dès la phase de groupes de l’Europa League puis sortis au deuxième tour de la Coupe KNVB Eurojackpot.

En Eredivisie, le club avait bien entamé la saison, mais les performances se sont ensuite dégradées. Malgré tout, il occupe encore la deuxième place, profitant des nombreux faux pas de ses rivaux.

En raison de ces résultats décevants, le club a annoncé en mars la nomination d’Advocaat au poste de conseiller de Van Persie jusqu’à la fin de la saison. Depuis, la tendance s’est inversée : Feyenoord est invaincu. Les Rotterdamois ont partagé les points avec l’Ajax (1-1), le FC Volendam (0-0) et le NEC (1-1), avant de battre le FC Groningen (3-1).

Kieft note une nette amélioration dans le jeu des Rotterdamois. « Van Persie doit désormais se rendre compte qu’il faisait fausse route au sein de son club. Lors des trois matchs nuls contre l’Ajax, le FC Volendam et le NEC, ainsi que lors de la victoire contre le FC Groningen, on a pu voir l’influence du conseiller Dick Advocaat », analyse l’ancien international.

« Un constat douloureux pour Van Persie après toutes ses idées et ses discours sur le football offensif. Grâce à cette nouvelle approche réaliste, Feyenoord semble assurer sa participation à la Ligue des champions et, dans le même temps, cela sauvera peut-être la carrière de Van Persie en tant qu’entraîneur principal. »

« À moins que les récents changements au Feyenoord ne l’aient pas poussé à réfléchir. Sinon, il risque de continuer à s’attirer des ennuis en tant qu’entraîneur principal », conclut Kieft.