Wim Kieft ne comprend absolument rien à la manière de jouer du NEC en Europe, comme il l’a fait savoir dans Rondo sur Ziggo Sport. Face à la Juventus, l’équipe de Dick Schreuder a, comme d’habitude, surtout joué vers l’avant, mais cela a aussi provoqué d’énormes espaces en défense.

Le match s’est terminé par une douloureuse défaite 5-0, après quoi Schreuder a été confronté à sa manière de jouer. L’entraîneur a toutefois fait savoir qu’il ne regrettait absolument pas ses décisions.

Le présentateur Wytse van der Goot affirme dans Rondo que les joueurs de Nimègue ont en tout cas joué « à la façon du NEC » à Turin, mais Kieft ne peut absolument rien en faire. « Est-ce que je peux quand même en penser quelque chose ? », intervient-il.

« Ensuite, je vois Dick Schreuder dans une interview avec Noa Vahle, et il dit : “Mais qu’est-ce que je dois faire, alors ? Mettre les onze dans ses propres seize mètres ?” Oui, pourquoi pas pour une fois ? », estime Kieft.

« Tu joues contre un très bon adversaire, tu as énormément de blessés, tu as aussi perdu énormément de qualité. De cette manière, tu commences en fait déjà d’avance un match que tu ne peux pas gagner, non ? »

« On peut quand même jouer différemment de temps en temps ? », se demande Kieft à voix haute. « Si c’est mieux dans ces circonstances… Je trouve ça vraiment tellement naïf. Et dommage. Ça te coûte tout simplement des points. Je ne dis pas que tu aurais obtenu un résultat autrement, mais tu aurais eu plus de chances. »

Le NEC pourra chercher à prendre sa revanche en Ligue Europa après la trêve internationale. Le 15 octobre, Levski Sofia se rendra à De Goffert.