Wim Kieft esquisse un scénario de rêve : ces deux hommes doivent reconstruire le Feyenoord

Wim Kieft se féliciterait de la venue conjointe de Robert Eenhoorn et Max Huiberts au Feyenoord. C’est ce qu’indique l’ancien avant-centre dans sa chronique hebdomadaire pour le journal De Telegraaf.

L’Amstellodamois estime que le club doit viser haut maintenant que Dennis te Kloese s’en va. « Comme il cumulait deux fonctions de direction, le Feyenoord pourrait réaliser un scénario de rêve avec l’ancien tandem de l’AZ composé de Robert Eenhoorn et Max Huiberts aux postes de directeur général et de directeur technique. »

« À l’issue de la saison, ils seront tous deux libres, et Eenhoorn est un vrai Feyenoordais. Ils ont posé les bases des succès d’AZ, y compris la victoire en Coupe dimanche dernier », ajoute-t-il.

Dans le podcast Kick-off, le nom d’Eenhoorn avait déjà circulé plus tôt dans la journée. Le journaliste Marcel van der Kraan valide cette piste : « Le nom d’Eenhoorn est toujours en lice chez Feyenoord. Son cœur a toujours battu pour ce club. Ce serait un excellent choix, car il est très apprécié par les supporters. »

« Si l’on sait qu’Eenhoorn apporte de la sérénité, qu’il apporte beaucoup, surtout dans le monde du sport de haut niveau, et que cela permet à des personnes comme Giovanni van Bronckhorst et Kees van Wonderen de bien fonctionner… Alors je ne trouverais pas que c’est un mauvais choix. »

Valentijn Driessen abonde dans le même sens : « Avec Eenhoorn, on sait à quoi s’attendre et on peut entamer les discussions immédiatement. Il possède une solide expérience à l’AZ et a siégé dans diverses commissions. »

« Aucune procédure de recrutement n’est nécessaire : il se considère au-dessus de cela », conclut Driessen.