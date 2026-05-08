Wim Kieft : « Dick Advocaat ne peut vraiment pas faire ça »

Dans sa chronique publiée par De Telegraaf, Wim Kieft analyse la situation de l’équipe nationale de Curaçao. Normalement, le sélectionneur Fred Rutten devrait mener la sélection à la Coupe du monde, mais des rumeurs persistantes évoquent le retour de l’apprécié Dick Advocaat.

Dans sa chronique hebdomadaire, Kieft parle d’un « véritable feuilleton » : « Des acteurs de tous bords se mobilisent soudain pour le retour d’Advocaat, tandis que le président de la fédération réaffirme son soutien à Rutten, tout en reconnaissant que les internationaux préfèrent voir le premier revenir plutôt que de poursuivre avec le second. »

À quelques semaines du Mondial, l’ancien buteur estime qu’Advocaat doit rester en retrait. « Malgré ce coup de grâce porté à Rutten, Advocaat ne peut pas se permettre de prendre la relève à Curaçao. Il est par ailleurs absurde qu’un groupe de joueurs, après une si brève collaboration avec Rutten, exprime publiquement ses préférences et mine ainsi la position de l’entraîneur en place. »

Kieft s’interroge : pourquoi Rutten devrait-il partir à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? « Tout le monde perçoit la différence entre Advocaat et Rutten, mais la méthode employée est irrationnelle. »

Advocaat avait quitté son poste pour des raisons personnelles, et Rutten lui avait succédé. L’ancien coach du PSV conserve le soutien total de la fédération curaçaolaise. « Fred Rutten sera l’entraîneur de Curaçao à la Coupe du monde », a réaffirmé le président de la fédération, Gilbert Martina.

Rutten a entamé son mandat par deux défaites en matches amicaux, ce qui a attisé les critiques. Au Mondial, Curaçao affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire lors de la phase de groupes.