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Rian Rosendaal

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Wim Kieft : « Dick Advocaat ne peut vraiment pas faire ça »

Coupe du Monde des Clubs FIFA

Dans sa chronique publiée par De Telegraaf, Wim Kieft analyse la situation de l’équipe nationale de Curaçao. Normalement, le sélectionneur Fred Rutten devrait mener la sélection à la Coupe du monde, mais des rumeurs persistantes évoquent le retour de l’apprécié Dick Advocaat.

Dans sa chronique hebdomadaire, Kieft parle d’un « véritable feuilleton » : « Des acteurs de tous bords se mobilisent soudain pour le retour d’Advocaat, tandis que le président de la fédération réaffirme son soutien à Rutten, tout en reconnaissant que les internationaux préfèrent voir le premier revenir plutôt que de poursuivre avec le second. »

À quelques semaines du Mondial, l’ancien buteur estime qu’Advocaat doit rester en retrait. « Malgré ce coup de grâce porté à Rutten, Advocaat ne peut pas se permettre de prendre la relève à Curaçao. Il est par ailleurs absurde qu’un groupe de joueurs, après une si brève collaboration avec Rutten, exprime publiquement ses préférences et mine ainsi la position de l’entraîneur en place. »

Kieft s’interroge : pourquoi Rutten devrait-il partir à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? « Tout le monde perçoit la différence entre Advocaat et Rutten, mais la méthode employée est irrationnelle. »

Advocaat avait quitté son poste pour des raisons personnelles, et Rutten lui avait succédé. L’ancien coach du PSV conserve le soutien total de la fédération curaçaolaise. « Fred Rutten sera l’entraîneur de Curaçao à la Coupe du monde », a réaffirmé le président de la fédération, Gilbert Martina.

Rutten a entamé son mandat par deux défaites en matches amicaux, ce qui a attisé les critiques. Au Mondial, Curaçao affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire lors de la phase de groupes. 

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