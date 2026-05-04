Wim Kieft affirme : « Ronald Koeman s'inquiète sérieusement pour Virgil van Dijk en vue de la Coupe du monde 2026. »

Wim Kieft estime que Ronald Koeman s’inquiète pour Virgil van Dijk à l’approche de la Coupe du monde 2026, comme il l’a expliqué dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp ». L’analyste fonde son avis sur les propos tenus par le sélectionneur des Pays-Bas lors de l’émission « NOS Studio Voetbal ».

Dimanche soir, Kieft était aux côtés de Koeman à Studio Voetbal, où la sélection des Oranje pour la Coupe du monde a été longuement discutée. Le sélectionneur national, âgé de 63 ans, a insisté à plusieurs reprises sur l’importance capitale de la condition physique de ses joueurs.

« J’étais avec Koeman hier et nous avons beaucoup parlé de l’équipe nationale néerlandaise… Il doit sûrement se demander : comment Virgil van Dijk va-t-il sortir de cette saison ? », explique Kieft, faisant référence à la condition physique du capitaine après une saison épuisante à Liverpool.

Kieft en déduit que cela préoccupe grandement le sélectionneur. « Il a disputé quarante matchs, tous à un rythme effréné, sous une pression énorme. À chaque fois, cet attaquant aveuglé qui se jette sur vous pour remporter ce duel aérien. »

« Toutes ces années pèseront forcément », poursuit Kieft en rappelant les 34 ans du capitaine. « Je suis très curieux de voir comment il va aborder la Coupe du monde. »

Van Dijk, s’il est en forme, demeure l’un des piliers de l’équipe de Koeman. Le sélectionneur est d’ailleurs très satisfait de ce défenseur, qui est devenu fin 2023 le joueur ayant le plus souvent porté le brassard de capitaine des Oranje.

« Je viens de le dire dans mon discours : c'est le genre de capitaine dont rêve tout entraîneur », a déclaré Koeman à la NOS. « Un vrai professionnel, un modèle et une personnalité au sein du groupe. Il lui arrive parfois d'être un peu trop indulgent, mais c'est humain. Ça m'arrivait aussi. Mais nous avons besoin que Virgil soit au meilleur de sa forme. »