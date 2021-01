Willian s'explique sur sa méforme à Arsenal

L'expérimenté milieu de terrain brésilien a brandi des circonstances atténuantes pour justifier son décevant rendement chez les Gunners.

Willian admet être «loin» de son meilleur niveau à . L'attaquant brésilien a mis sa méforme sur le compte d'un changement de décor, bien qu'il est toujours à Londres après son départ de .

L'ailier était considéré comme une excellente pioche pour les Gunners l'été dernier lorsqu'il a rejoint le club rival de la capitale anglaise. Willian avait passé sept ans à Stamford Bridge, honorant 339 apparitions et récoltant deux titres de champion d' .

Ce vécu devait être mis à profit à l'Emirates Stadium, Mikel Arteta cherchant à mélanger jeunesse et expérience dans le nord de Londres. Willian n'a cependant pas réussi à trouver d'étincelle dans la campagne en cours. Il reconnait cependant qu'il n'est pas au mieux et promet de s'améliorer.

Il a déclaré au programme officiel d'Arsenal: «Eh bien, ce n’est jamais facile de changer de club, surtout après avoir été dans un club pendant si longtemps. J'étais à Chelsea pendant sept ans avant de venir à Arsenal et puis vous avez un nouveau club, de nouvelles personnes, une nouvelle philosophie. Les choses sont différentes, donc je continue de m'adapter mais je me sens bien, j'ai beaucoup appris - une nouvelle philosophie du football. Tout le monde est génial ici. Je sais que je peux beaucoup m'améliorer, et bien sûr mes performances sur le terrain peuvent être bien meilleures."

Willian "déterminé" à rebondir

Willian a commencé de manière assez prometteuse avec les Gunners, avec deux passes décisives enregistrées le match d'ouverture contre , mais il a décliné à partir de ce moment. Il a ajouté: "Le premier match a été formidable pour moi, contre Fulham, j'ai senti que j'avais une bonne performance et j'ai donné deux passes. Et puis, je ne sais pas. J'essaie toujours de faire de mon mieux, parfois les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Il faut dire que cela fait partie du football et de la vie."

"Parfois, vous avez de bons moments, d'autres fois vous avez de mauvais moments, vous devez en tirer des leçons. Et pour l'instant, je sais que je suis loin d'être à mon meilleur niveau, mais je suis déterminé à travailler dur et à changer cela", a conclu l'international auriverde.

Même si Willian peine à se montrer décisif, Arteta continue à lui faire confiance puisqu'il lui a fait jouer 18 matches cette saison.