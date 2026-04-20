Willem van Hanegem : « Si j’étais à la tête d’un grand club, je l’engagerais sans la moindre hésitation. »

Willem van Hanegem a savouré la prestation de l’AZ dimanche soir, rapporte De Kromme dans sa chronique de l’Algemeen Dagblad. Les Alkmaarders ont dominé la finale de la Coupe aux dépens du NEC, s’imposant 5-1 au stade De Kuip.

Le légendaire joueur du Feyenoord estime que le NEC a « oublié de jouer au football ». Les Néerlandais de Nimègue n’ont jamais trouvé la parade face à la tactique de Leeroy Echteld, qui a « miroité » le milieu de terrain du NEC avec son équipe.

« J’ai particulièrement apprécié le latéral droit Elijah Dijkstra, qui n’a cessé de se battre », a déclaré Van Hanegem dans l’Algemeen Dagblad. « C’est vraiment un joueur formidable, tout comme l’ailier gauche Ro-Zangelo Daal. »

Daal a d’ailleurs joué un rôle clé sur l’ouverture du score : après son action individuelle, le ballon est revenu sur Mees de Wit, auteur du premier de ses six buts personnels à De Kuip.

« Et bien sûr, le retour de Jordy Clasie a été important », souligne Van Hanegem en référence au capitaine expérimenté, qui a longtemps souffert d’une blessure à la cheville cette saison. « Il prend vraiment l’équipe en main. »

Kees Smit et Sven Mijnans ont également brillé : « Ce gars a encore montré à quel point il sait bien jouer au foot », note-t-il au sujet de Mijnans. « Si je travaillais dans un grand club, je le recruterais sans hésiter. »

« C’est regrettable que, pour Smit, on ne parle plus que des 60 millions d’euros », conclut Van Hanegem en évoquant le joyau de l’AZ. « Ce n’est pas de sa faute. Tout le monde voit ce dont il est capable, à mon avis. Il est déjà très avancé et pourtant si jeune. »