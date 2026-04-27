Willem van Hanegem s’en prend violemment à un dissident au sein du Feyenoord : « Il s’agit rarement du club »

Willem van Hanegem, figure emblématique du Feyenoord, exprime son ras-le-bol de Toon van Bodegom dans sa chronique publiée par l’Algemeen Dagblad.

« De Kromme » observe avec tristesse ce qui se passe au stade De Kuip. « Tout cela est dû au fait que, dans presque tous les clubs de football, et certainement au Feyenoord, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. »

Il illustre son propos par un exemple précis : « Sjaak Troost a démissionné, un communiqué de presse a été diffusé, mais Sjaak continue aujourd’hui encore de voter joyeusement en tant que commissaire sur la ligne à suivre. Via Toon van Bodegom, qui souhaite rester commissaire. Sjaak a le droit de voter, car il n’a pas encore été remplacé. »

« Je me dis alors : “Faites-en ce que vous voulez. Ce qui est parti est parti, non ? Si Robert Eenhoorn le fait – je veux dire s’il devient directeur du Feyenoord –, j’espère qu’il mettra fin à toutes ces absurdités », poursuit Van Hanegem.

« Mais peut-être ne lui proposeront-ils même pas le poste, car, au fond, ils se soucient rarement du club ; ils ne pensent qu’à eux-mêmes », conclut Van Hanegem.

Le journal du matin a déjà rapporté ce week-end qu’Eenhoorn était ouvert à ce poste qui se libère à Rotterdam-Sud. Lundi, le journaliste Martijn Krabbendam de Voetbal International a également confirmé cette information.

« Pour beaucoup de personnes au sein du Feyenoord, Robert Eenhoorn est le candidat idéal, mais comme c’est souvent le cas au Kuip, un plus un ne font pas toujours deux. Eenhoorn a été sondé, mais pas approché. Il a toutefois fait savoir qu’il était ouvert à ce poste. Le seul problème, c’est que Toon van Bodegom n’est pas encore favorable à son arrivée, selon des sources bien informées », écrit Krabbendam.