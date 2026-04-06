Willem van Hanegem pointe du doigt un joueur de l'Ajax : « Si j'étais entraîneur, j'en aurais vraiment marre de lui »

Willem van Hanegem n'a pas vraiment été gâté cette saison en Eredivisie, écrit-il dans sa chronique publiée dans l'Algemeen Dagblad. Le week-end où le PSV a décroché son 27e titre national, l'Ajax et le Feyenoord ont une nouvelle fois énormément déçu.

« Bien sûr, le PSV est le champion légitime des Pays-Bas, tout le monde s'accorde là-dessus », commence-t-il son éditorial. De Kromme émet toutefois une réserve concernant ce titre national.

« Mais le niveau n’a cessé de baisser sans qu’un seul concurrent ne soit en mesure d’en profiter. Cette équipe est toujours en proie à la facilité. Telstar a pris six points, Volendam a battu le PSV. Cela ne devrait tout simplement pas arriver à une équipe disposant d’un effectif aussi solide. »

Par ailleurs, la saison s'est effectivement déroulée sans encombre pour le PSV, qui est devenu le champion le plus précoce de l'histoire de l'Eredivisie. Bien sûr, cela s'explique aussi par le niveau très médiocre de la concurrence.

Cela s’est encore vérifié le week-end dernier, lorsqu’un Feyenoord d’une faiblesse déconcertante a à peine pu tenir tête au FC Volendam et que l’Ajax s’est tout simplement révélé trop petit face au FC Twente.

« L’Ajax se rapproche désormais du label de “pire Ajax de tous les temps” », affirme Van Hanegem. « Si, en tant qu’étranger, vous vous trouviez par hasard à Amsterdam samedi et que vous aviez pu vous procurer un billet pour Ajax - FC Twente, vous auriez l’impression, depuis les tribunes, de vous être fait avoir. Comme si vous étiez dans la section amateur ou quelque chose du genre. »

L’ancien footballeur de haut niveau pointe du doigt un joueur de l’Ajax. « Et puis je vois Wout Weghorst quitter le terrain après un remplacement avec un regard qui dit : “Est-ce qu’on me remplace vraiment ?” L’homme que Ronald Koeman vante tant pour son rôle positif au sein de la sélection des Oranje, qui, après une telle saison, a le culot de se placer au-dessus des autres. »

« Si j'étais entraîneur, j'en aurais tout de suite fini avec lui. Weghorst n'est pas capable, ni à l'Ajax ni en équipe nationale, de penser à l'intérêt de l'équipe quand ça compte vraiment. Ça n'a quand même aucun sens, non ? », s'exclame-t-il. Pour finir, Van Hanegem consacre encore quelques mots à la prestation du Feyenoord.

« Eux aussi font n'importe quoi depuis des mois. Bien sûr, Allard Lindhout est un incroyable incapable, Ayase Ueda aurait dû obtenir un penalty, mais si l'on se concentre uniquement sur le football, on ne peut espérer en aucun cas que Feyenoord se rapproche du PSV la saison prochaine. »