Willem II encaisse un nouveau coup dur après sa lourde défaite contre Go Ahead Eagles

Thomas Didillon-Hödl a subi une grave blessure aux ischio-jambiers, a annoncé Willem II ce jeudi via ses canaux officiels. Le gardien des Tricolores devra rester sur la touche « pendant plusieurs mois ».

Didillon-Hödl s’est blessé le week-end dernier lors du match d’ouverture de Willem II sur la pelouse de Go Ahead Eagles (4-1). Mené 3-1, le Français a été contraint de quitter la partie.

Wouter van der Steen a remplacé son collègue gardien et devrait également débuter samedi, lorsque l’équipe de l’entraîneur John Stegeman espérera créer la surprise à domicile contre NEC.

La blessure de Didillon-Hödl est un énorme coup dur pour Willem II. Le gaucher de 30 ans est l’un des meilleurs joueurs du club depuis son arrivée libre en provenance du Cercle Bruges en 2024.

La saison dernière, ses arrêts ont grandement contribué à la promotion du club de Tilburg. Il a également transformé le penalty décisif lors de la séance de tirs au but en finale des barrages de Keuken Kampioen contre le FC Volendam.

« C’est évidemment un gros coup dur », raconte le produit du centre de formation du FC Metz. « J’aurais aimé être sur le terrain et aider l’équipe. »

« Désormais, je me concentre entièrement sur ma récupération. Avec les spécialistes médicaux, je vais tout faire pour récupérer du mieux possible et revenir plus fort », a ajouté Didillon-Hödl.