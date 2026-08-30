Willem II arrache son premier point en Eredivisie face au sc Heerenveen au terme d’un duel animé

Le duel divertissant entre Willem II et le SC Heerenveen n’a pas connu de vainqueur dimanche : les quatre buts inscrits après la pause ont été parfaitement répartis, 2-2. Les deux équipes ont mené au score, mais après le 1-2 signé Oliver Braude, l’équipe à domicile est tout de même allée chercher un point mérité grâce à Devin Haen. Heerenveen compte désormais cinq points après quatre matches ; Willem II en est à un en trois rencontres.

Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée en hommage à Jan « Doc » Vioen, qui a été lié à Willem II pendant 42 ans. L’ancien président et surtout médecin du club des Tricolores est décédé le 31 mai à l’âge de 86 ans.

Le début de match a été à l’avantage de Willem II, même si les attaques ont peu produit de concret. Heerenveen est peu à peu mieux entré dans sa rencontre, ce qui a donné lieu à un duel équilibré. De bonnes frappes de Jayden Slory (Willem II) et Maxence Rivera (Heerenveen) n’ont pas débouché sur des buts.

Au début de la seconde période, Uriël van Aalst s’est offert un rôle de premier plan. Le milieu offensif de 20 ans a trouvé la barre sur une frappe dévastatrice, avant de finir par faire mouche dix minutes plus tard en reprenant victorieusement un centre de Nathan Tjoe-A-On : 1-0.

L’avantage n’a tenu que quelques minutes. Jacob Trenskow a combiné avec Dylan Vente et a récupéré le ballon avec un peu de réussite dans ses pieds. Le Danois a ensuite marqué d’un tir à ras de terre : 1-1.

Dans ce duel plaisant, Willem II aurait dû frapper à nouveau à vingt minutes de la fin par l’intermédiaire de Slory. Le joueur prêté par Feyenoord a été trouvé en totale liberté au second poteau mais, au lieu de contrôler le ballon, il a tenté sa chance directement en reprise de volée. De peu au-dessus.

C’était une occasion manquée coûteuse, car de l’autre côté, Heerenveen a bien fait mouche. Levi Smans a enroulé le ballon sur corner vers le premier poteau, où Braude a surgi pour tendre le pied et pousser le ballon au fond : 1-2.

Un instant, on s’est demandé si le coude de Sam Kersten sur la tête de Haen allait gâcher les affaires frisonnes, mais l’arbitre Jannick van der Laan n’a rien vu de répréhensible dans l’action et n’a, en plus, pas été appelé à l’écran de la VAR.

Willem II n’a pas eu à regretter cela bien longtemps. Peu après le 1-2, Calvin Twigt a parfaitement lancé Haen en profondeur avec ses dernières forces, et ce dernier est resté calme face à Bernt Klaverboer avant d’envoyer le ballon au fond des filets : 2-2.