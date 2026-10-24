Will Lankshear atteint la barre des dix buts en Championship, Middlesbrough écrase Bolton Wanderers 5-1 et prend la tête du classement

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L’attaquant de Middlesbrough Will Lankshear a inscrit un doublé et est devenu le premier joueur de Championship à atteindre la barre des dix buts cette saison, lors de la victoire 5-1 de son équipe contre Bolton Wanderers vendredi. Les visiteurs de Kim Hellberg, prolifiques devant le but, ont dominé les débats au Toughsheet Community Stadium et pris la tête de la deuxième division.

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Un buteur prolifique mène la démonstration à l’extérieur

Recruté cet été pour 10 millions de livres sterling, Lankshear porte son total à 11 buts en 12 matches de championnat et à 13 toutes compétitions confondues. Middlesbrough a balayé Bolton, qui avait pris 10 points lors de ses cinq rencontres précédentes, dont une victoire contre les Wolves. Amario Cozier-Duberry, ancien ailier de Bolton, a inscrit un but et délivré une passe décisive après l’ouverture du score d’Aidan Morris. Lewis Brunt a ensuite marqué contre son camp, avant que Theo Bair ne réduise l’écart.

Les visiteurs dominent sans relâche la première période

Middlesbrough a tenté 20 tirs en première période, un record cette saison en Championship, et a ouvert le score à la 13e minute, seulement 26 secondes après que Radek Vitek a capté une frappe peu puissante de Ruben Rodrigues. Après avoir attaqué côté gauche puis renversé le jeu à droite, Cozier-Duberry, qui a aidé Bolton à obtenir sa promotion depuis la League One la saison dernière, a centré pour Morris, qui a marqué à environ 4,5 mètres du but.

Vitek a ensuite repoussé une frappe de Rodrigues à environ 18 mètres, tandis que l’international de la République d’Irlande Gavin Bazunu a mis Cozier-Duberry et Lankshear en échec. Tommy Conway a ensuite servi Lankshear en retrait pour un but à bout portant à la 31e minute. Huit minutes plus tard, Sebastian Berhalter a tiré un corner accordé à tort alors que le ballon avait touché Conway. La tête d’Adilson Malanda a été déviée dans le but par Brunt.

Au micro de BBC Radio Tees, l’entraîneur de Middlesbrough, Hellberg, a déclaré : « Je suis très satisfait de notre prestation. Nous sommes une équipe offensive et nous aimons croire en nous. Il faut aussi saluer Bolton, qui essayait de jouer, de se montrer agressif et de prendre le contrôle du match, ce qui me plaît. »

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« Dans ces conditions, les matches peuvent être ouverts et, pour ceux qui regardent, c’est pour cela que le football peut aller d’un camp à l’autre. Nous avons marqué des buts absolument magnifiques. »

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Une efficacité décisive pour une victoire éclatante

Gaizka Larrazabal a servi Bair, qui a réduit l’écart à la deuxième minute du temps additionnel de la première période, et Bazunu a de nouveau mis Lankshear en échec après la pause. Les visiteurs ont néanmoins gardé la maîtrise du match. Cozier-Duberry a expédié le ballon sous la barre avec son pied droit, le moins fort, à la 73e minute, avant que Lankshear ne conclue une contre-attaque rapide de près.

Revenant sur cette prestation, Hellberg a ajouté : « Je suis très satisfait de la victoire et de notre façon de jouer. Je trouve que les joueurs ont été très bons, ils ont été absolument brillants. Concernant les buts, il y avait une certaine beauté dans notre façon de jouer, dans notre qualité aux abords de la surface et dans le nombre d’occasions créées. Et nous nous sommes procuré des occasions de grande qualité. Beaucoup de joueurs ont apporté leur contribution, dont cinq entrés en jeu, ce qui est également très positif. Pouvoir savourer tout cela devant nos supporters qui avaient fait le déplacement, c’est incroyable. »

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Des faiblesses défensives à corriger rapidement

Si la qualité offensive de Middlesbrough a propulsé son homme fort de 21 ans et ses coéquipiers en tête du classement pendant la tempête Austen, resserrer la défense reste essentiel dans leur quête de promotion en Premier League. En encaissant un but avant la mi-temps, Middlesbrough porte à 17 son total de buts concédés en championnat cette saison, avec seulement deux matches sans encaisser de but. De son côté, Bolton, largement battu vendredi, doit vite se ressaisir pour retrouver la dynamique de ses dernières rencontres.