Wilfred Genee a clarifié sa situation au sein de l’émission « Vandaag Inside ». Comme René van der Gijp, l’animateur souhaite disposer d’une soirée libre chaque semaine ; toutefois, selon lui, cette demande suscite davantage de réticences chez Talpa que pour son partenaire de plateau.

Depuis janvier, Van der Gijp ne participe plus qu’à quatre soirées par semaine dans Vandaag Inside : le mercredi, l’analyste attitré cède sa place à un invité.

Interrogé dans le podcast « Zolang Het Leuk Is » par Rob Kemps, Genee reconnaît qu’il animerait l’émission moins souvent et s’accorderait davantage de congés s’il percevait le même salaire sans avoir à être présent autour de la table.

Kemps en déduit que l’argent est donc la principale motivation. Genee conteste cette analyse et affirme que la situation est plus nuancée.

Selon lui, la direction considère sa présence et celle de Johan Derksen comme plus cruciales que celle de Van der Gijp.

« J’ai aussi proposé : “Accordez-moi également une journée de repos par semaine.” Mais, à ce moment-là, tout le monde était en pleine saison, donc ce n’était absolument pas une option », explique Genee.

Kemps trouve surprenant que Genee se présente comme dépourvu d’influence sur ce point. Le présentateur admet qu’une telle discussion pourrait resurgir lors des prochaines négociations contractuelles et cite Thomas van Groningen comme remplaçant potentiel.

« Je pense que Thomas van Groningen pourrait tout à fait prendre la relève, donc cette possibilité existe », conclut Genee.