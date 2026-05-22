Wilfred Genee coupe court en direct sur le plateau de « Vandaag Inside » : « Non, non, non ! On ne doit vraiment plus faire ça. »

Vendredi soir, lors de l’émission « Vandaag Inside », Wilfred Genee a clairement pris ses distances avec une rubrique récurrente du programme. Le présentateur a annoncé qu’il était temps de cesser de diffuser un extrait très controversé mettant en scène Ron Jans, l’entraîneur du FC Utrecht.

Dimanche, le technicien expérimenté dirigera son dernier match sur le banc du FC Utrecht et pourrait offrir à son club une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence en cas de succès face à l’Ajax.

Pourtant, depuis plusieurs années, Jans est hanté par une vidéo tournée pour une campagne de la banque alimentaire, dans laquelle il prononce le mot « rouleau de papier essuie-tout », transformant les images en un mème viral.

Depuis qu’il a confié, en mars, dans le podcast De Strijd Gaat Beginnen, ne plus supporter cette séquence, le montage est devenu un classique de VI chaque fois que son nom est évoqué.

« Hier encore, un jeune d’une vingtaine d’années, dans un magasin de disques, m’a lancé : “Hé Ron Jans, rouleau de papier essuie-tout !” J’ai déjà entendu ça dix mille fois, mais je n’aime pas ça du tout », avait expliqué l’entraîneur du FC Utrecht.

Vendredi, alors que la séquence est à nouveau diffusée, Genee intervient fermement : « Non, non, non », lance-t-il à la régie, visiblement sérieux.

« Je suis sérieux : il faut qu’on arrête ça. J’y ai réfléchi, ce n’est vraiment pas drôle », tranche Genee.