Wilfred Genee affirme : « Dick Advocaat pourrait tout de même participer à la Coupe du monde. »

Dick Advocaat pourrait finalement devenir le sélectionneur de Curaçao cet été, en Coupe du monde, comme l’a révélé Wilfred Genee jeudi soir dans l’émission « Vandaag Inside ». Bien que Fred Rutten occupe actuellement ce poste, la fédération de football débat toujours pour désigner l’entraîneur principal de la « Blue Wave » lors de la phase finale.

Selon le présentateur, l’ancien sélectionneur – qui avait démissionné fin février pour raisons familiales – reste en lice. « La fédération de Curaçao est en pleine réflexion sur le nom du futur sélectionneur », a-t-il précisé sur le plateau de Vandaag Inside. « Dick reste une option. La fédération penche pour Rutten, mais les joueurs, la population de l’île et les sponsors aimeraient beaucoup le voir revenir. »

Johan Derksen partage cet avis : « Je pense que les joueurs sont plus importants que la fédération. »

Derksen souligne toutefois que Curaçao doit gérer avec prudence la situation concernant Rutten, arrivé aux commandes fin février seulement.

Selon Genee, des pourparlers sont déjà en cours : « Ils discutent actuellement, je pense qu’ils ont aussi parlé avec Dick. » Le comité directeur de la fédération, composé de cinq membres, examine toujours qui, de Rutten ou d’Advocaat, aura finalement la préférence.

Advocaat a mené Curaçao à une qualification historique pour la Coupe du monde, avant de démissionner pour raisons familiales. Rutten lui a alors succédé.

Les débuts de Rutten ont été laborieux. Sous sa direction, Curaçao a perdu ses deux matchs amicaux internationaux. L’Australie s’est imposée 5-1, tandis que la Chine l’a emporté 2-0.



